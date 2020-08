20th Century Studios producirá película sobre K-Pop

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo de la música ha sucumbido ante la brutal popularidad del K-Pop, y muy pronto este género sobrepasará la música para llegar a la pantalla grande. Esto debido a que recientemente se ha dado a conocer que 20th Century Studios producirá una película que girará en torno al popular género musical.

Esta producción, de la cual se desconocen más detalles técnicos, seguirá la historia de una joven estudiante universitaria asiática-estadounidense que se convertirá en una de las principales competidoras del programa de competencia de K-Pop más duro y popular de Corea del Sur.

A pesar de la desaprobación de su familia, la joven irá a Corea a perseguir sus sueños de convertirse en una estrella y vivir nuevas aventura.

Este proyecto se encuentra en una etapa muy temprana aún, pero se sabe que será dirigida por Benson Lee (Seoul Searching) y que se está produciendo a la par de un proyecto musical del famoso productor Scooter Braun en colaboración con Epic Magazine.

A Lee se le unirán Elyse Hollander para escribir el guion, el mismo Scooter Braun junto con James Shin para producir la música, además de Scott Manson quien será productor ejecutivo en nombre de SB Projects. Joshua Davis y Arthur Spector estarán produciendo en nombre de Epic Magazine.

Se trata de la primer producción estadounidense que tome como argumento principal dicho género musical, mismo que ha causado una enorme sensación a nivel mundial gracias a grupos como BTS y Blackpink. Los fandoms de dichos grupos han hecho un éxito todas sus canciones, por lo que una película que gire alrededor del K-Pop seguramente será una gran noticia para los seguidores de esta música.

