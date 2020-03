A partir de octubre, nuevo etiquetado para alimentos en México

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Diario Oficial de la Federación se publicó la modificación a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051 sobre el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, donde comenzarán a verse sellos para advertir al público sobre exceso de grasas saturadas, trans, azúcares, sodio y calorías.

Esta nueva regulación tiene por objeto que la población pueda conocer de una forma sencilla y rápida el contenido en los productos ultrapocesados y así saber si son un riesgo para la salud en su consumo excesivo.

Con ello, de manera paulatina, se empezarán a ver sellos en forma de octágonos negros con contorno blanco colocados en la esquina superior derecha de la superficie principal de exhibición del producto que señalarán: Exceso Calorías; exceso azúcares; exceso grasas saturadas; exceso grasas trans y exceso sodio. Así como las siguientes frases: contiene cafeína-evitar en niños; contiene edulcorantes, no recomendable en niños.

A partir del 1 de octubre, todos los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas que se comercializan en el país deberán mostrar estos sellos que advierten si su contenido excede los límites saludables de azúcares, grasas y sodio.

Además de esto, se establece que los productos que sean preenvasados y que contengan uno o más sellos de advertencia de grasas saturadas, azúcares altas o edulcorantes, no podrán tener personajes infantiles en las etiquetas.

“No deben incluir animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como juegos visual (espaciales o descargas digitales), que, estando dirigidos a niños, inciten, promueven o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes”.

Ante esto, personajes como el Tigre Toño, Pancho Pantera, el Osito Bimbo, Sam, el Tucán y Chester Cheetos tendrán que decirle adió a los empaques que los volvieron icónicos a partir del 1 de abril de 2021, fecha límite que las marcas tienen para eliminar a estos personajes.

