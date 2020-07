¡A rockear! Back in Black celebra hoy su 40 aniversario

CDMX.- La icónica banda de rock AC/DC celebra hoy el 40 aniversario del álbum que los convirtió en una leyenda: Back In Black. El disco dejó un éxito que nadie esperaba con 50 millones de copias vendidas en todo el mundo.

En 1979 AC/DC ya tenía un álbum icónico producido por Robert John Mutt, Highway To Hell, el cual logró su primer álbum de Platino en América por el sencillo con este mismo nombre. Sin embargo, el 19 de febrero de 1980, el cantante principal, Bon Scott, falleció de manera inesperada, dejando un futuro incierto para la banda.

Tras la perdida Angus y Malcolm Young buscaron un nuevo vocalista, eligiendo a Brian Johnson como el nuevo vocalista de AC/DC.

Inicialmente, Back In Black sería grabado en Londres pero AC/DC y Mutt Lange aprovecharon la reciente apertura de los Compass Point Studios de Nassau en las Bahamas. La portada del álbum, completamente negra, es un tributo a Bon Scott.

Tras el lanzamiento Back In Black se convirtió en el primer álbum de AC/DC en conseguir el Número 1 en varios países como Australia y Reino Unido, mientras que en EE.UU. se colocó como el primer álbum de la banda en entrar al Top 5 de los charts, alcanzando la cuarta posición.

Back In Black es el álbum más vendido de AC/DC, con 50 millones de copias vendidas en todo el mundo y actualmente se encuentra entre los diez álbumes más vendidos de la historia.

