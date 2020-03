Adán López, gobernador de Tabasco, da positivo a COVID-19

TABASCO.- Esta mañana el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19 por lo que estará en cuarentena y bajo observación a partir de hoy.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que recibió la notificación este domingo y aseguró que continuará con sus labores como gobernador desde su casa.

Buenos días, les informo que el día de ayer me practiqué la prueba del COVID19 y me acaban de notificar que el resultado es positivo. A partir de este momento estaré en casa en cuarentena y observación. Desde aquí seguiremos trabajando para que Tabasco pueda superar esta crisis — Adán Augusto López H (@adan_augusto) March 29, 2020

Adán Augusto no es el único mandatario local que ha dado positivo al COVID-19 pues el día de ayer se informó que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, también contrajo el nuevo virus por lo que también permanece en cuarentena y bajo observación.

Hasta el día de ayer, 28 de marzo, Tabasco registró un total de 27 casos positivos de coronavirus.

