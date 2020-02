AHF México y aliados regalaron 100 mil condones en el Metro en 3 horas

CIUDAD DE MÉXICO.— Aids Healthcare Foundation (AHF), la mayor organización mundial de lucha contra el Sida, celebró el Día Internacional del Condón regalando más de 100 mil en 24 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La entrega de los condones se realizó este jueves, un día antes a San Valentín, y contó con el apoyo de varios jóvenes y artistas invitados, como la actriz Michelle Rodríguez y el influencer Chapu Garza. A quienes, Nicole Finkelstein, directora de AHF México, agradeció su apoyo como “agentes de cambio”.

Afirmó que si ellos dicen en sus redes sociales que usen condón, el mensaje llegará sin problema. Además, celebró que Censida los acompañe por primera ocasión. “Es el primer compromiso de muchos para mejorar la prevención, la detección y la atención del VIH en el país, se va a hacer un cambio lleno de colaboración a favor de la población”, afirmó.

Michelle Rodríguez, Dalilah Polanco, Chapu Garza entre otras personalidades se unieron al Día Internacional del Condón que celebra AHF México. Se repartieron más de 100 mil condones en 24 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro… https://t.co/Q6PqsawR5S pic.twitter.com/p0k3tYrWlc — Vagando con mafedien (@mafedien) February 14, 2020

Durante el arranque oficial de la campaña “Con CONDÓN es SEXY”, Agustín López, director de Prevención y Participación Social en Censida, aseguró que el condón es uno de los métodos más usados en el país como medida preventiva, por lo que exhortó a los jóvenes a mantener la constancia en informarse sobre las infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH, y como prevenirlas.

En México, AHF y todo su equipo de voluntarios trabaja constantemente en acercar información que aporte a la educación sexual libre de estigma, siempre consensuada, informada y sobre todo divertida, para que en el uso del condón cuiden su salud y la de sus parejas, incluso la de sus juguetes.

hoy y todos los días https://t.co/oim4h5vSo9 — Michelle Rodriguez (@michihart) February 14, 2020

En tanto, Quique Galdeano, de Escándala, aseguró que la información es poder y si podemos encargarnos que todos sepan de sexualidad responsable y este día y mañana que celebremos el día y hagamos el amor a la amistad con condón y evitaremos que el VIH y otras ITS se transmiten.

AHF tiene una larga tradición de actividades en el Día Internacional del Condón: una celebración internacional que precede al Día de San Valentín. Este año no es diferente, se planearon grandes eventos, conciertos y sesiones educativas con un mismo mensaje: “Con CONDÓN es SEXY”, como un esfuerzo para llamar al uso correcto del condón.

Algunas fotos que nuestro querido @pakosaladot tomó en la campaña #ElCondónEsSexy en este #DíaDelCondón. Buen trabajo @ahf_mx @ImpulseCDMX y @MetroCDMX.@censida @chapugarza pic.twitter.com/iqdWFQuTRA — MexiGang Bang! (@MexiGangBang) February 14, 2020

Hay 1.7 millones de nuevas infecciones por VIH anualmente y más de 1 millón de nuevos casos de ITS curables todos los días, según ONUSIDA y la OMS.

Te recomendamos:

Por Día del Condón, Metro regala 100 mil preservativos

AM.MX/dsc

The post AHF México y aliados regalaron 100 mil condones en el Metro en 3 horas appeared first on Almomento.Mx.