Alcaldía Cuauhtémoc concluye posadas con un elenco estelar

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre (AlMomentoMX).— Para preservar las tradiciones de la época y propiciar la convivencia familiar y vecinal, a través del aprovechamiento de los espacios públicos, la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Néstor Núñez, organizó desde el pasado 16 de diciembre las tradicionales posadas en la explanada principal del edificio sede.

En estas posadas, los vecinos de las colonias de la alcaldía pudieron disfrutar de piñatas, ponche, juguetes y aguinaldos, así como de los juegos mecánicos, antojitos y escenarios de Santa o los Reyes Magos que se encuentran en la romería, que estará instalada hasta el 7 de enero.

Además, también tuvieron acceso a actividades gratuitas como pastorelas, show de “Casimeritos”, en el cual niños recibieron juguetes; así como música de banda, show Play Móvil, cuentacuentos y música del Ensamble Tepito.

En estos días, los asistentes a las posadas también pudieron ingresar al show de nieve en la explanada alta de la alcaldía, y fotografiarse en los escenarios con osos y figuras decorativas navideñas, así como abordar el tren eléctrico en un recorrido por la Villa Navideña.

Para concluir esta temporada de posadas, la alcaldía Cuauhtémoc presentará, de manera gratuita, a Uzielito Mix y Jorge Carmona y su Orquesta en la explanada principal a partir de las 20:00 horas.

— Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) December 23, 2019

