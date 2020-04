‘Ant-Man 3’ será escrita por guionista de ‘Rick y Morty’

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que la situación actual ha provocado que muchos proyectos en Hollywood paren su producción, no todo son malas noticias. La Casa de las Ideas ha confirmado que la tercera entrega de Ant-Man ya tiene guionista y se trata de uno de los creativos detrás de Rick y Morty.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Jeff Loveness ha sido fichado por Marvel para escribir la siguiente aventura del Hombre Hormiga. Loveness participó en la cuarta temporada de Rick y Morty y también ha colaborado para el programa Jimmy Kimmel Live!

Esta sería la primera vez en que Jeff elabore el guion para un largometraje, aunque no sería su primer trabajo con Marvel pues también ha participado en el guion de algunos cómics enfocados en los personajes de Spider-Man y Groot.

Michael Douglas confirmó hace un tiempo que estaría de regreso en su papel del Dr. Hank Pym e incluso anunció que la producción iniciaría a principios de 2021, sin embargo, ante la situación que se vive en todo el mundo y la reorganización en el calendario de estrenos de Marvel, esto podría cambiar.

También se ha dicho que Peyton Reed regresará a la silla del director y Paul Rudd estará de vuelta como Scott Lang.

AMX/KMJ

