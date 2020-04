Ante crisis por coronavirus, NBA podría cancelar la temporada

CIUDAD DE MÉXICO.- El futuro de la temporada 2019-20 de la NBA luce incierto pues luego de que Estados Unidos se haya convertido en el nuevo epicentro del COVID-19 registrando el mayor número de casos positivos en el mundo, existe la posibilidad de que no se reanude el torneo de baloncesto.

Actualmente Estados Unidos registra poco más de 300 mil casos confirmados de coronavirus por lo que las condiciones son aún más adversas para la Asociación Nacional de Basquetbol. En este contexto, la NBA ya no estaría en pláticas para retomar la temporada, sino para cancelarla con le menor impacto económico posible.

Según información de Brian Windhorst, reportero de ESPN en Estados Unidos, la NBA perdería cantidades importantes de dinero ya que no hay ingresos por patrocinios, por derechos de transmisión y taquilla por lo que la intención era reactivar la temporada aunque la situación actual de Estados Unidos hace imposible pensar en una fecha tentativa.

Windhorst citó lo que pasó en China con la Chinese Basketball Association (CBA) que planeaba reanudar su temporada luego del impacto inicial del coronavirus en el país, pero decidieron posponerla debido al temor de una segunda oleada de contagios.

En sólo un año, la NBA tendría que reorganizar la temporada regular que quedó pendiente y los playoffs; después pasar a la temporada 2020-21 que tendría que finalizar antes de junio para que los jugadores que acudirán a los Juegos Olímpicos de Tokio puedan descansar y permanecer en concentración.

