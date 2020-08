Aparece #LadyCovid en avión de Cancún

QUINTANA ROO.- Uno de los momentos más insólitos que ha dejado la pandemia de COVID-19 ocurrió este fin de semana, a bordo de un avión de Viva Aerobús en el Aeropuerto Internacional de Cancún, y fue protagonizado por una mujer a la que han apodado Lady Covid. Poco después del embarque, y antes de que se cerraran las puertas de la aeronave, una mujer en supuesto estado de ebriedad comenzó a armar escándalo, y obligó a retrasar la salida del vuelo. La viajera se levantó y en medio del pasillo confrontó a varias personas que le pidieron que se tranquilizara e hiciera un uso correcto del cubrebocas. Quitándose la mascarilla, y grabando con el celular, se dirigió a todos los pasajeros de la aeronave y dijo que a ninguno de ellos le importaba la pandemia. “Les voy a decir una cosa. Todos están aquí porque les vale v*rga el COVID. Nos vale v*rga el COVID y todo. Amor, vienen aquí a romperse con Dios, mientras todos dicen ‘Ay Dios mío, no hago nada malo’. A todos les está valiendo v*rga el COVID. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me juzgan a mí de c*lera? ¿Por qué?”; se quejó la mujer. A través de redes sociales, los viajeros compartieron el video del incidente, que se viralizó en pocas horas y llevó a los usuarios a apodar a la protagonista como “#LadyCovid”. #LadyCovid:

Por las reacciones a este video. pic.twitter.com/dg0mWOwf4t — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) August 3, 2020 La tensión escaló, y con una actitud agresiva, se acercó a encarar a una mujer vestida de negro. “Estás haciendo el ridículo. Estás haciendo el ridículo. Madura niña, madura. Madura ya, por favor, ya estás grande”, le reprochó la mujer de negro a Lady Covid. En ese momento, elementos de seguridad del aeropuerto ingresaron al avión. Ella se negó a abandonar su asiento y forcejeó con los agentes. Ya de camino a la salida, les dedicó a los testigos un baile y les enseñó su ropa íntima. En respuesta, todos le abuchearon, y con gritos de “Sáquenla ya”, “Andas borracha”, “Fuera” y “Que te vaya bien”, exigieron que la bajaran. Al final, dos pasajeras tuvieron que ayudar a los miembros de seguridad a escoltarla y conseguir que desembarcara. Continúa leyendo: Trump anuncia que prohibirá el uso de TikTok en Estados Unidos EDT/KMJ The post Aparece #LadyCovid en avión de Cancún appeared first on Estado del Tiempo.

