Apple y Google se unen para desarrollar tecnología contra el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dos grande de la tecnología, Apple y Google, dejan atrás la competencia y unen fuerzas para desarrollar un sistema que permitirá dar seguimiento a personas infectadas con COVID-19 y evitar que el virus se siga propagando.

Ambas compañías han decidido estandarizar un sistema basado en Bluetooth LE para que los dispositivos móviles sirvan como rastreo de posibles contagios.

“Google y Apple anuncian que unen fuerzas para ayudar a los gobiernos y agencias de salud a reducir la propagación del virus, mediante la tecnología Bluetooth que garantiza la privacidad y seguridad de los usuarios”, anunciaron en un comunicado

Con este estándar, será posible desarrollar fácilmente aplicaciones para Android e iOS que, en función de la gente a la que nos hayamos acercado, nos puedan avisar si alguno de ellos ha dado positivo por coronavirus para que tomemos las medidas oportunas.

En mayo, ambas compañías lanzarán un conjunto de funciones y protocolos que pueden ser utilizadas dentro de otro software (conocido como API) que permitirá la interoperabilidad entre los dispositivos de Android y iOS.

Esta API podrá dar paso a que se intercambie información y se use entre dispositivos que usen una aplicación de las autoridades de salud pública. Se trata del uso de apps oficiales que estarían disponibles en las tiendas de apps de cada uno, la App Store y la Play Store.

El funcionamiento del sistema, según han publicado Google y Apple, será el siguiente:

Cuando dos personas estén cerca, sus teléfonos intercambiarán por Bluetooth unos códigos identificadores. Estos códigos serán anónimos e irán cambiando poco a poco Cada teléfono guardará dos listas: una con los códigos propios enviados a otros teléfonos y otra con los códigos recibidos por personas cercanas. En caso de que una persona dé positivo por COVID-19 y así lo indique en una aplicación oficial de alguna organización sanitaria, automáticamente se subirán a la nube los códigos de identificación propios (los que el usuario contagiado ha compartido en los últimos 14 días). Periódicamente, todos los celulares descargarán de la nube los códigos de identificación de los usuarios que han dado positivo a COVID-19 y los podrán comparar con los de otras personas que tienen almacenados. Si en tu teléfono hay coincidencia entre los códigos de terceros que tienes almacenados (los que han compartido contigo las personas con las que te has ido cruzando) y con uno de los que han dado positivo en COVID-19, una app podría mandarte un mensaje de alerta avisándote de que has estado cerca de una persona contagiada y facilitarte más información sobre qué debes hacer después.

“Considerando la emergencia, el plan es implementar esta solución en dos pasos manteniendo en mente la seguridad de los usuarios y su privacidad“, dijeron ambas compañías.

“La privacidad, la transparencia y el consentimiento son de suma importancia en este esfuerzo, y esperamos construir esta funcionalidad en consulta con las partes interesadas. Publicaremos abiertamente información sobre nuestro trabajo para que otros la analicen”.

Google y Apple explican que el sistema “requerirá el consentimiento explícito del usuario” y añaden que “no recopila información de identificación personal o datos de ubicación del usuario”.

Apple y Google se encuentran trabajando en este nuevo sistema y, por ahora, no es un mecanismo infalible.

