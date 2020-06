Aprueban Registro de Agresores Sexuales en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.— Con 47 votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra, el pleno del Congreso capitalino aprobó, en lo general y particular, el dictamen que crea el Registro Público de Personas Agresores Sexuales de la Ciudad de México. Es remitido a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial.

De acuerdo con el dictamen aprobado, este registro permitirá contar con información de las personas con sentencia firme en delitos de carácter sexual. Lo cual “traerá como consecuencias que las investigaciones de estos delitos sean más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia”.

#EnTribuna | Con 47 votos a favor y tres abstenciones, las y los diputados aprueban en lo general y particular el dictamen que crea el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales. Se remite a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX. pic.twitter.com/SKPTZVOotD — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 10, 2020

Este registro contendrá información, de acceso público, de las personas con sentencia firme relacionada con delitos de carácter sexual; incluirá la fotografía actual, el nombre, edad, los alias, la nacionalidad y los ilícitos por los cuales fue condenado.

La diputada local de Morena, Martha Ávila, precisó que a este registro sólo se incorporará a personas cuya sentencia haya quedado firme ante la comisión o sean reincidentes en delitos de carácter sexual. Esto permitirá facilitar la investigación en cinco delitos: Feminicidio, Violación, Relaciones sexuales en contra de Menores, Turismo sexual y Trata de personas.

“Cabe agregar que las reformas que se plantean, por supuesto que permitirán facilitar los mecanismos de investigación en delitos de carácter sexual, identificar a los perpetradores de tales delitos a través del uso de tecnologías, además de abonar a la prevención y protección de las mujeres”, afirmó Ávila Ventura.

#EnTribuna | La diputada @MarthaSoledadv2 (MORENA), luego de nombrar acciones implementadas en la materia, destacó que “las reformas que se plantean el día de hoy permitirán facilitar los mecanismos de investigación en delitos de carácter sexual, a través del uso de tecnologías”. pic.twitter.com/TXWcLnRxHi — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 10, 2020

Por su parte, el diputado del PRI, Miguel Ángel Salazar, promovente de una de las iniciativas con las que se basó el dictamen, celebró que se esté dando este paso para erradicar la violencia de género.

El morenista Emmanuel Vargas afirmó que resulta relevante este registro ante el aumento en la comisión de delitos sexuales en la CDMX. Mientras que su compañera de bancada, Paula Soto, resaltó que el registro es “viable, necesario y urgente”, además de que representa una herramienta de protección y prevención que contribuirá a reducir la impunidad.

#EnTribuna | El diputado @jorgegavino (PRD), señaló que votará a favor de las reformas, “no obstante de los errores que trataremos de corregir en lo particular,”, añadió. pic.twitter.com/u5NTB6t7ga — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 10, 2020

Los sentenciados quedaran inscritos en este registro de entre 10 a 30 años. La inscripción se mantendrá durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de la pena de prisión, aunque dicha sanción sea sustituida o suspendida en términos de ley.

