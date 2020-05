Artesanos intercambian sus productos por despensa en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO.— Un grupo de artesanos indígenas se colocaron en inmediaciones del Zócalo capitalino para intercambiar sus productos por despensas, y así hacer frente a la crisis por la pandemia de Covid-19.

Los artesanos también instalaron un campamento y un centro de acopio de alimentos en la esquina de circuito Plaza de la Constitución y avenida 20 de Noviembre, a un costado de las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México.

Decidieron intercambiar sus artesanías por despensa, luego de denunciara que no todos recibieron el apoyo que otorgó el Gobierno capitalino de mil 500 pesos y algunos señalaron que no se recibió por completo el apoyo.

“Ante la falta de apoyo y que no podemos trabajar en los espacios que teníamos, venimos aquí para intercambiar las artesanías por alguna despensa, necesitamos comer; somos gente de trabajo pero al no poder trabajar decidimos hacer esto”, afirmó Maximino Antonio Alanís, dirigente.

Personal de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México tuvo un acercamiento con los manifestantes para entablar una mesa de diálogo; aunque señalaron que el plantón será permanente hasta que sea resueta su situación.

