¡Así compiten en NY por tener la casa más iluminada en Navidad!

ESTADOS UNIDOS.- En Nueva York existe un barrio donde todos los vecinos compiten por tener la casa más iluminada de la zona durante Navidad, al grado de atraer a turistas desde hace algunos años.

Todo comenzó en diciembre de 1986, cuando Lucy Spata pensó que sería una buena idea iluminar el frente de su casa con centenares de luces navideñas, llamando la atención de los vecinos de los barrios cercanos para ver la disparatada iluminación.

Al siguiente año los vecinos de Lucy decidieron no quedarse atrás y también decoraron los frentes de sus casas con luces y muñecos. Así, comenzó a crecer una tradición que llevó a los vecinos de Dyker Heights a competir cada año por la decoraciones más exageradas en la que jardines y frentes de casas quedan absolutamente tapizados por luces, muñecos de Santa Claus, recreaciones de personajes infantiles y hasta juegos mecánicos.

En algunos casos los vecinos contratan decoradores que cobran cerca de 5 mil dólares para diseñar y colocar los adornos.

A ese gasto se suma el de la factura de electricidad que en diciembre puede ser de hasta los 10 mil dólares en algunas casas.

Las calles del barrio residencial se han vuelto un imán para miles de turistas de todo el mundo que en estos días hacen el viaje de 40 minutos en metro desde Manhattan para observar el delirante espectáculo.

Y tu, ¿podrías resistirte a competir con tus vecinos?

AM.MX/vgs

