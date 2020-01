Atacan con cohetes embajada de EU en Irak

IRAK.- Este miércoles se reportó un ataque con cohetes contra la embajada de Estados Unidos, en Irak; por el momento no se reportan víctimas o daños materiales.

Al menos dos cohetes cayeron este miércoles en la Zona Verde de Bagdad, en Irak, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos, informó a la agencia de noticias AFP un responsable de los servicios de seguridad.

Periodistas de la agencia AFP oyeron dos explosiones en el centro de Bagdad 24 horas después del lanzamiento de misiles iraníes sobre bases que albergan a soldados estadounidenses en Bagdad. Se trata del tercer ataque en la Zona Verde desde que un dron estadounidense mató al general iraní Qasem Soleimani hace cinco días en la capital iraquí.

Una fuente del Ministerio de Interior iraquí, que pidió el anonimato, confirmó a la agencia de noticias EFE la caída de dos proyectiles tipo Katyusha en esta zona de la capital iraquí, sin que por el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Este es el tercer ataque de este tipo en los últimos cinco días en el centro de Bagdad, donde ya cayeron proyectiles los pasados sábado y domingo, en uno de los casos acompañados de impactos también en la base militar de Al Balad, donde hay presencia de tropas estadounidenses.

Uno de los cohetes del pasado fin de semana causó heridas a cinco civiles tras caer en una vivienda cercana a la Zona Verde.

Todo ello se produce en medio de una grave escalada de tensión en Oriente Medio desencadenada tras el ataque de Estados Unidos en Bagdad, que el viernes acabó con la vida del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC), general Qasem Soleimaní, y líderes de las milicias Multitud Popular, apoyadas por Teherán.

Irán respondió anoche a esta acción con el lanzamiento de misiles contra dos bases militares que albergan a tropas estadounidenses en el oeste y norte de Irak, un ataque que no causó víctimas, según confirmaron fuentes de Bagdad y Washington.

Grupos integrados en la Multitud Popular, agrupación iraquí progubernamental, mayoritariamente chií y que perdió a su número dos en la acción de Estados Unidos que acabó también con la vida de Soleimaní, han amenazado con lanzar acciones contra objetivos estadounidenses como venganza.

Sin embargo, los ataques con cohetes contra la Zona Verde son relativamente frecuentes y se han venido produciendo a menudo con anterioridad al estallido de la escalada entre Washington y Teherán en los últimos días.

AM.MX/fm

The post Atacan con cohetes embajada de EU en Irak appeared first on Almomento.Mx.