Ataque con cuchillo en casa de rabino en Nueva York deja 5 heridos

MONSEY, NUEVA YORK.- La npche del sábado se registró un acuchillamiento múltiple durante la celebración del Janucá en lacasa de un rabino jasídico en la localidad de Monsey en el estado de Nueva York.

De acuerdo con Enlace Judío México e Israel, la Policía local aseguró que un total de cinco personas fueron apuñaladas durante la agresión, de acuerdo a la cadena estadounidense ABC.

Las víctimas, con heridas de machete, fueron trasladadas hacia hospitales.

La casa del rabino se encuentra justo al lado del templo de su congregación, donde, de acuerdo a reportes iniciales, una cena de Shabat se llevaba a cabo.

El sospechoso huyó de la escena pero fue atrapado por las fuerzas de seguridad poco después, comunicó el Departamento de Policía de la zona neoyorquina de Ramapo, donde se asienta Monsey.

Por su parte, la unidad de contraterrorismo del Estado de Nueva York aseguró que se encuentra monitoreando los hechos.

De acuerdo con datos del estado de Nueva York, el condado de Rockland, donde se encuentra ubicada la localidad de Monsey, tiene la más alta población judía per cápita de cualquier condado estadounidense. El 31.4 por ciento de la población, o cerca de 90,000 personas, es judía.

AM.MX/fm

