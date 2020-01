‘Bambi’ será el próximo remake live-action de Disney

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del éxito que han resultado los live-actions de Disney como Aladdín, El rey león y La Bella y la Bestia, el estudio continuará adaptando sus películas clásicas y parece ser que el siguiente remake traerá de nuevo a la pantalla grande al adorable Bambi.

De acuerdo con información de Variety, la película animada de 1942 está siendo revisada para formar parte de los live-actions del Disney. La nueva versión de Bambi sería similar a El Rey León de 2019 ya que se que usará animación por computadora para crear un estilo fotorrealista, pues técnicamente no es una película “live-action”.

Para esta película se tiene contemplada la participación de Geneva Robertson Dworet, quien estuvo a cargo de “Capitán Marvel” y Lindsey Beer de “Sierra Burgess es una perdedora” como guionistas, de la mano de Chris y Paul Weitz como los productores.

Aún se desconoce quién estará a cargo de la dirección de este filme, pero al parecer llegará a las salas de todo el mundo en 2021.

En la lista de próximos remakes de Disney se encuentra al frente Mulán, que estrenará en marzo de este año, así como La Sirenita y la cinta enfocada en la malvada Cruella de Vil.

Continúa leyendo:

