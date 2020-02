Ben Affleck da su opinión sobre Robert Pattinson como el nuevo Batman

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría de los actores que han interpretado superhéroes en el cine saben que posiblemente, tarde o temprano, ese papel pasará a manos de otro intérprete. Ben Affleck, el último actor que dio vida a Batman en Batman VS Superman (2016) y La Liga de la Justicia (2017), expresó su apoyo a Robert Pattinson ahora que será él quien interpretará al Hombre Murciélago en la nueva cinta dirigida por Matt Reeves.

Recientemente, en una entrevista con Jake Hamilton, Affleck fue cuestionado sobre la elección de Pattinson como su sucesor portando el traje del vigilante de Ciudad Gótica, a lo que el actor respondió:}

“Creo que Robert es un gran actor y que lo va a hacer genial. La película merece ser hecha por alguien que muera por hacerlo y no puede esperar. Ese no era yo en ese momento, así que decidí dejarlo”

El actor confesó haber perdido “la pasión por el personaje” por lo que se alejó del proyecto. Originalmente se planeó que él protagonizara The Batman, además de fungir como guionista y director del filme.

Sin embargo, y a pesar de contar con un texto que había causado muchas expectativas en quienes pudieron leerlo, el actor dejó de lado el proyecto que planteaba una historia mucho más oscura que llevaría a Batman a las entrañas de Arkham Asylum.

El actor dejó la silla del director a principios de 2017, citando problemas con el guion. Más tarde también dejó el papel protagonista, dando a Matt Reeves la oportunidad de reiniciar el personaje en una nueva dirección junto a Robert Pattinson.

Affleck lleva largo tiempo tratándose para superar su adicción al alcohol, algo que, según el propio intérprete, ha sido decisivo a la hora de dar el relevo a otro Batman.

Actualmente se encuentran filmando la cinta The Batman en Glasgow bajo la dirección de Reeves, y hace poco fue revelado un vistazo de Pattinson en el nuevo traje. Se espera que la cinta estrene el 25 de junio de 2021.

