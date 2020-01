Busca Morena frenar el uso de clembuterol en la engorda de animales para consumo humano

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo para evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales destinados a consumo humano.

La proposición explica que el clembuterol es un fármaco broncodilatador utilizado en tratamientos de enfermedades respiratorias y para la pérdida de peso. Detalla que, debido a sus características anabolizantes, este fármaco está prohibido en las prácticas deportivas.

Sin embargo, agrega, es utilizado de forma ilegal en la engorda de ganado, ya que incrementa la cantidad de musculo y disminuye la proporción de grasa, lo que da mayores ganancias para al ganadero.

Revela que el clembuterol se transmite a los humanos vía consumo de carne contaminada, desencadenando problemas cardiacos y cancerígenos.

De acuerdo con datos divulgados por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el fármaco se detecta cuando las personas presentan taquicardia y temblor de manos. En personas que tienen cardiopatías puede ser peligroso, incluso fatal, y su empleo prolongado modifica el volumen de masa muscular, sostiene.

Además, afirma, el cuerpo no desecha en su totalidad los residuos del fármaco, lo que puede afectar la glándula tiroides y generar problemas metabólicos crónicos, nerviosismo, dolor de cabeza, aumento de la transpiración, insomnio, espasmos musculares, aumento de la presión sanguínea y náuseas.

Señala que aunque la Ley Federal de Sanidad Animal establece penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de quinientas hasta tres mil veces el salario mínimo vigente a quien cometa este ilícito, es evidente que mucha carne contaminada con clembuterol de animales sacrificados en rastros clandestinos, principalmente en zonas rurales y suburbanas, escapan al control y supervisión de las autoridades.

El punto de acuerdo exhorta a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; y de Salud para que intensifiquen la vigilancia en los centros de engorda de animales para el consumo humano; en los rastros; así como en los centros de distribución de su carne, con la finalidad de evitar el suministro de clembuterol a estos y la distribución comercial de carne contaminada con el fármaco.

La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.

