Caen siete involucrados en masacre de familia LeBaron

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fueron detenidas siete personas supuestamente implicadas en el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBaron.

Detalló que el 26 de diciembre pasado un juez federal de control en Almoloya de Juárez, Estado de México, concedió al Ministerio Público órdenes de aprehensión contra Fidel “V”, Juan Carlos “V” y Javier “C” por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

En un comunicado, la FGR detalló que a estas personas se les dictó prisión preventiva oficiosa y, luego que su defensa solicitó la duplicidad del término, el juez dictó auto de vinculación a proceso y brindó a los abogados de los detenidos cuatro meses para la realización de la investigación complementaria.

Sobre los otros cuatro detenidos, la Fiscalía informó que por razones de debido proceso se darán a conocer, en otro momento, el estutus jurídico que guardan.

“Otras cuatro personas se encuentran bajo la medida cautelar de arraigo, presuntamente vinculadas a los hechos que nos ocupan”, señala.

El 4 de noviembre pasado, nueve integrantes de la familia LeBaron, entre ellos mujeres y niños, fueron asesinados por un comando en el municipio de Bavispe, en los límites de Sonora y Chihuahua.

Ante estos hechos, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno actuaría hasta encontrar a los responsables y que se hiciera justicia.

Se tiene previsto que antes de la primera quincena de enero, AMLO se reúna por segunda ocasión con la familia LeBaron para informar avances en las indagatorias.

AM.MX/fm

