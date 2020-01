Cártel de Tláhuac está muy debilitado: García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO.— El Cártel de Tláhuac está muy debilitado, aunque continúa con ciertas operaciones delictivas, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch. Sin embargo, resaltó que sólo falta detener a una persona para desarticular por completo a dicho grupo criminal.

En conferencia de prensa, García Harfuch confirmó que fue detenido Alexis “N”, hijo del extinto líder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. El joven, de apenas 14 años, es acusado de secuestro y por posesión de droga y una subametralladora réplica.

El Cártel de Tláhuac está muy debilitado y sólo falta la detención del yerno de “El Ojos” para erradicarlo por completo, así lo afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. pic.twitter.com/Pefpcx6BIN — Hilda Escalona (@HildaEscalona6) January 9, 2020

Resaltó que desde hace un año han “golpeado” al grupo delictivo y, tras la muerte de El Ojos, en 2017, su yerno Carlos Mendoza Sandoval, alías El Cindy, fue quien tomó el liderazgo. Precisamente, es éste quien falta detener.

“El estatus de este grupo delictivo que opera en Tláhuac, hemos venido golpeándolo desde hace un año aproximadamente, sabemos que está debilitado pero continua con ciertas operaciones delictivas (…) Falta una persona por detener para poder decir que está desarticulado, es el yerno”, apuntó.

Detienen a. a Alexis “N”, de 14 años, hijo de Felipe de Jesús Pérez (a) “El Ojos”, relacionado en delitos de alto impacto en Tláhuac, y a otros cuatro adolescentes, quienes llevaban privada de su libertad a una mujer en una camioneta — Azucena Uresti (@azucenau) January 9, 2020

Agregó: “Lo que podemos concluir es que está muy debilitado, para decir que está desarticulado, tendríamos que tener a todos los detenidos y como mencionamos falta una persona por detener”.

En agosto del año pasado fue detenida Liliana, una de las hijas de El Ojos, junto con El Cindy; sin embargo, en octubre este último fue liberado y en noviembre evadió un operativo policial por la presunta fuga de información.

En marzo, otras dos hijas de El Ojos fueron detenidas: Diana Karen Pérez Ramírez, La Princesa de Tláhuac, y Samanta Pérez Ramírez, La Sam. Una semana antes, Luis Felipe Flores, El Felipillo, también hijo del capo y considerado como el heredero del Cártel, fue detenido.

