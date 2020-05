CDMX tendrá 9 hospitales Covid-19; 4 serán anunciados la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO.— El Gobierno de la Ciudad de México alista la reconversión de cuatro hospitales más para atender a pacientes con Covid-19, informó la secretaria de Salud capitalina, Oliva López.

En videoconferencia, la funcionaria capitalina indicó que ya se trabaja con expertos y autoridades de los centros médicos, por lo que la próxima semana la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciará cuando comenzarán a recibir a pacientes.

“La siguiente semana sumaríamos otros cuatro, estos estamos trabajando en la reconversión y estamos trabajando con los especialistas, para que la jefa de Gobierno los anuncie en su momento“, afirmó.

¿Presentas síntomas graves de COVID-19 y necesitas atención urgente? En la CDMX y el EDOMEX hemos habilitado hospitales para atender estos casos. Antes de salir de casa, verifica la disponibilidad y cercanía en: https://t.co/fIALtTylJk o desde la App CMDX pic.twitter.com/XnLSJyiFyR — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) April 18, 2020

López Arellano destacó que con la reconversión de esos cuatro hospitales sumarán 100 camas más, que forman parte de las 500 ya previstas, además de que en los próximos días se habilitarán otras 200 en la Unidad Temporal en el Centro Citibanamex.

Reiteró que, de acuerdo con el modelo epidemiológico del Gobierno capitalino, se espera que en las dos primeras semanas de mayo “sea el momento más crítico” de la pandemia de Covid-19 en la CDMX; sin embargo, “la tercera y cuarta semana continuarán siendo complicadas“.

Atendemos la emergencia sanitaria por #Covid19; trabajamos todos los días para que no falten ventiladores, monitores y disponibilidad de camas en los hospitales de la Zona Metropolitana. Coordinación con @SSalud_mx @INSABI_mx @ISSSTE_mx @Tu_IMSS @SaludEdomex @SSaludCdMx pic.twitter.com/HdT0x9DB2e — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 1, 2020

Previamente, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum anunció que a partir de la próxima semana, la CDMX se contará con nueve hospitales que atenderán a pacientes con Covid-19.

“Esperamos que la próxima semana esto crezca, por ejemplo hoy en la Ciudad de México tenemos cinco hospitales que están dedicados a atender Covid-19 y la próxima semana vamos a tener nueve hospitales“, afirmó.

Este jueves, la mandataria capitalina informó que serían los hospital Ajusco Medio, una parte del General de Iztapalapa y el General Xoco, los cuales serían reconvertidos y cuya entrada en función comenzaría a partir de la próxima semana, con lo que se sumarían otras 360 camas de cuidados intensivos.

En el Valle de México se reportan 3 mil 914 personas hospitalizadas por COVID-19. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que tres hospitales más dispondrán de 120 camas y 20 ventiladores >> https://t.co/H7cWiDmw7N#EnPunto con @DeniseMaerker pic.twitter.com/93CgmL6OfH — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) May 1, 2020

Te recomendamos:

CDMX alista reconversión de otros tres hospitales Covid-19

AM.MX/dsc

The post CDMX tendrá 9 hospitales Covid-19; 4 serán anunciados la próxima semana appeared first on Almomento.mx.