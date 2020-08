CEO de Cinépolis confirma estreno de ‘Tenet’ en México

CIUDAD DE MÉXICO.- A un día de la reapertura de varias salas de cine en la Ciudad de México, Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis, confirmó que en la primera semana de septiembre tendrán el estreno de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan.

En entrevista para el programa de radio Asi las Cosas con Loret, reveló que actualmente ya abrieron el 51% de las salas que tienen en todo el territorio nacional, destacando que en 13 estados todavía no abren los cines. Además, habló de las medidas que tomará la empresa en torno a la reapertura, siguiendo el protocolo de seguridad que implementaron en las salas que ya han retomado actividades en el interior del país.

La gran noticia fue la confirmación de estrenos para la primera semana de septiembre destacando la presencia de Tenet, película que tenía una fecha de estreno indefinida para nuestro país, sumado a la próxima llegada de Los Nuevos Mutantes y las cintas animadas Trolls: World Tour y Scooby!, mismas que en Estados Unidos tuvieron estrenos digitales.

Respecto a las películas que decidieron ser estrenadas en plataformas digitales, señaló que trabajaron para retener la mayoría de los estrenos para que puedan aparecer en el cine. Destacó la situación de la secuela de Trolls, una película que se estrenó en la mayoría de los países a través del streaming, con excepción de Latinoamérica.

La lista de estrenos confirmados la completan:

La cacería

Fuga de Pretoria

Amores modernos

Retrato de una mujer en llamas

Escuela de miedo

Señaló que en las salas de Cinépolis sí se podrán comer palomitas, pero solamente será dentro de la sala, ya que, en el caso de estar en los pasillos, se les obligará a todos los asistentes el uso del cubrebocas.

Indicó que hasta el momento no han despedido a ningún empleado por motivos de la pandemia, pero no descarta que en las próximas semanas se realicen algunos ajustes.

Por último, aclaró que estaban esperando la reapertura de los cines en Ciudad de México para comenzar con la proyección de estrenos.

Continúa leyendo:

Jared Leto dará vida a Andy Warhol en nueva película

EDT/KMJ

Comments

Comentarios

The post CEO de Cinépolis confirma estreno de ‘Tenet’ en México appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.