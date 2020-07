‘Checo’ Pérez, en aislamiento tras prueba no concluyente de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.— El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se encuentra en aislamiento, luego de que su última prueba por Covid-19 diera un resultado “no concluyente”, situación por la cual no está este jueves en el circuito de Silverstone.

El integrante de Racing Point se encuentra a la espera de un segundo test por Covid-19 para poder ingresar al paddock y tomar parte el viernes de las prácticas libres.

“Hoy no está en el circuito después de un resultado de prueba no concluyente. Se está autoaislando esperando los resultados de una nueva prueba”, indicó la escudería Racing Point, a la que pertenece el ‘Checo’.

