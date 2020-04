China reporta, por primera vez, una jornada sin muertes por Covid-19

CHINA.- Este martes la Comisión Nacional de Salud china reportó 32 nuevos casos de Covid-19, una disminución respecto al lunes, cuando registró 39. Igualmente por primera vez reportó una jornada sin muertes, con lo que la cifra de fallecimientos se mantiene en 3,331 mientras que los casos confirmados suman ya 81,740.

Cabe destacar que todos los casos nuevos reportados son importados, por lo que el gobierno chino teme una nueva ola de contagios derivada de nuevas llegadas. Como precaución, las fronteras del país asiático permanecen cerradas, aún para quienes tienen visas y permisos de residencia. Por disposición oficial, los vuelos que llegan al país no pueden ir a más del 75% de su capacidad. Igualmente, aerolíneas nacionales y extranjeras han reducido los vuelos.

Gracias a los números alentadores reportados durante los últimos días, el gobierno Chino se prepara también para la apertura de la ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia global, prevista para este miércoles. Los habitantes con código verde en sus teléfonos inteligentes tendrán autorización para salir de la ciudad con las debidas precauciones. Aun así el gobierno mantiene una vigilancia estricta para detectar y controlar casos de infectados asintomáticos.

AM.MX/iv

