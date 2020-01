China reporta primera paciente curada de coronavirus

CHINA.- La comisión de Salud Municipal de Shanghai ha confirmado que una paciente infectada con el coronavirus ha sido curada y dejó el hospital, informó el medio local Beijing Daily.

La mujer de 56 años identificada como Chen, que vive en Wuhan (ciudad donde se originó el virus); desarrolló síntomas como fiebre y fatiga el 10 de enero y llegó a Shanghai el día 12, mientras que el 15 de enero ingresó a un hospital en dicha ciudad para ser atendida, narra el periódico.

Seis días después de permanecer internada fue dada de alta, de acuerdo con el reporte emitido por el órgano informativo del municipio de Beijing.

El padecimiento, según la información oficial de China, ha podido revertirse mediante el uso de respiradores conocidos coloquialmente como “pulmones externos”.

De acuerdo con dicha información, la salubridad de ese país se propone enviar un número considerable de respiradores y equipo médico para atender cientos de casos registrados en Wuhan.

Hasta el momento la enfermedad ha provocado la muerte de 41 personas e infectado a 850. Por ello el gobierno de dicha nación ha puesto en cuarentena a 36 millones de individuos en un intento de contener los nuevos contagios.

