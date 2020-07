ARABIA SAUDITA.- Este miércoles los fieles musulmanes seleccionados para el hach comenzaron la gran peregrinación a La Meca. Este año se lleva a cabo un formato restringido debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Las medidas de prevención incluyen el cumplimiento de dos periodos de cuarentena para los seleccionados, uno antes y otro después de la peregrinación. También en todo momento es obligatorio usar cubrebocas y mantener una distancia con otros asistentes. La vigilancia policiaca también fue una constante.

En pequeños grupos, cada uno con guía, los fieles dieron siete vueltas a la Kaaba, la construcción cubica al centro de La Meca. Luego hicieron el camino entre Safa y Marwa, dos rocas cerca de la Kabaa, siguiendo los pasos de Hajar, la esposa del profeta Abraham.

El jefe de la fuerza especial de la Gran Mezquita, Yahia Al Akil, declaró que los ritos se llevaron a cabo “en tiempo record y con total fluidez”.

Los peregrinos acudieron después a Mina para pasar la noche y celebrar una jornada de rezos e invocaciones sobre el monte de Arafat. De este modo concluyó el hach.

“Es un sentimiento indescriptible”, declaró un peregrino egipcio, Mohammed Ibrahim, de 43 años. “Es como un sueño”, admite.

El hach es uno de los cinco pilares del islam, que todos los fieles deben cumplir al menos una vez en la vida si tiene los medios para ello.

“No tenemos preocupaciones relacionadas con la seguridad este año y se trata de proteger a los peregrinos de los peligros de la pandemia”, aseguró Jaled bin Qarar al Harbi, director de Seguridad Pública.

AM.MX/iv

Continua leyendo: Congreso De EU Pide A Hijo De Bolsonaro No Intervenir En Elecciones

The post Comienza peregrinación a la Meca con restricciones sanitarias appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.