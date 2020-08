Con “Movilización por el Empleo”, buscar reactivar la economía en la Alcaldía Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO.— Con el objetivo de apoyar la reactivación económica y el empleo formal, la alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Néstor Núñez, participa en la iniciativa “Movilización por el Empleo”, impulsada por la empresa Addecco y en la cual colaboran alrededor de 22 cámaras y asociaciones nacionales.

“Creemos que la acción fortalecerá el apoyo a los empleadores y a aquellas personas de la demarcación que se quedaron sin un ingreso formal, derivado de las afectaciones de la actual pandemia”, manifestó el alcalde.

Núñez López destacó las acciones que la alcaldía ha implementado a través de distintos programas emergentes de apoyo a la población vulnerable y al sector empresarial, como ‘Nuestro Corazón Suma’ y ‘Nuestro Corazón Resiste; pero resaltó que son necesarias acciones solidarias que involucren a distintos sectores, para salir más rápido de la crisis.



Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) arrojan que se han perdido más de 900 mil empleos en el país, como resultado de las afectaciones ocasionadas por las medidas de prevención para enfrentar la actual pandemia por Covid-19.

“Movilización por el Empleo” es una iniciativa mundial, surgida a raíz de la pandemia, y en México está integrada, además de la Adecco y la alcaldía Cuauhtémoc, por el Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, American Chamber, Cámara Española de Comercio, Club de Empresarios Catalanes en México, Cámara Mexico – Alemana de comercio e industria, la Federación Mexicana de Empresarios LGBT y Centro Universitario Incarnate Word, entre otros.

“Queremos apoyar la reactivación de la economía y el empleo formal, favoreciendo la reincorporación de la fuerza laboral a la nueva normalidad en las diferentes actividades económicas del país, potenciando la capacitación y la recolocación de las personas trabajadoras que han sido afectados en su empleabilidad por la pandemia del Covid-19“, resaltó, por su parte, Adecco.

Para mayor información, visitar: https://grupoadecco.com.mx/general/movilizacion-por-el-empleo/

