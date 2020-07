Concluye apoyo de médicos cubanos en atención al Covid-19 en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.— La secretaría de Salud capitalina, Oliva López, anunció que concluyó el convenio de participación de los 585 médicos cubanos en atención a la emergencia sanitaria por Covid-19 en la Ciudad de México; por lo que ya están de regreso a la isla.

A la delegación se le pagó 135 millones de pesos por actividades como “capacitación, investigación, compartir protocolos, buenas prácticas, monitoreo de terreno epidemiológico y también un conjunto de actividades de asesoría técnica”, afirmó la funcionaria capitalina.

Indicó que pese haber una posibilidad de renovar el convenio, por este momento concluyó y la delegación está regresando a la isla. “Estamos muy contentos, agradecidos, y nos parece que es muy importante la solidaridad no sólo de ellos, sino de todos los trabajadores de la salud que han estado comprometidos en esta lucha”, expuso.

Los 585 médicos cubanos que apoyaron durante la pandemia de coronavirus en CDMX, ya regresaron a su país y representaron un gasto de 135 millones de pesos. La secretaria de Salud CDMX, Olivia López Arellano, explica cómo se gastaron estos recursos. pic.twitter.com/XVK4mlcU8g — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 24, 2020

López Arellano destacó que la participación de los médicos cubanos fue muy importante porque llegaron a reforzar el número de personal médico que se sumaban a la primera línea de atención y también a otras actividades.

“No sólo fueron estos médicos y médicas, no sólo este personal de salud, la ciudad ha contratado más de 2 mil trabajadores de la salud para fortalecer su capacidad de respuesta y muchos de esos trabajadores vienen de otras entidades federativas, entonces -digamos- estos profesionales que se incorporaron han sido muy importantes para la atención en la ciudad y estamos profundamente agradecidos por su compromiso, por su disposición y tenemos todavía convocatorias abiertas”, apuntó.

Cabe recordar que médicos especialistas mexicanos expresaron su inconformidad en relación con la contratación de personal médico cubano. Calificaron al convenio de participación como una falta grave en contra de los profesionales de la salud nacional.

⇒ La contratación de 585 médicos fue posible por un acuerdo que firmaron entre Insabi, la Secretaría de Salud capitalina y la Secretaría de Administración y Finanzas.

