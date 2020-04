Condenan senadores violencia y discriminación que padecen médicos y enfermeras por miedo a contagio de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Garantizar la seguridad de los profesionales de la salud ante el miedo de que pudieran contagiar el COVID-19 y atender sus denuncias presentadas por agresiones y discriminación es de suma importancia, dado que no se puede permitir que este tipo de actos se sigan dando en nuestro país, cuando son ellos quienes están en la primera línea de la batalla contra este virus, declararon las y los integrantes del Partido Verde en el Senado de la República,

Por ello respaldaron las propuestas que presentaron los diputados del Partido Verde en la Cámara baja, donde solicitaron a la Fuerza Pública Federal garantizar la seguridad de médicos y enfermeras y a la Fiscalía General de la República atender las denuncias presentadas.

Recordaron que tan sólo en Jalisco, la Comisión Interinstitucional de Enfermeras denunció que varios asistentes médicos fueron víctimas de agresiones al momento de salir de sus centros de trabajo, ya que en el transporte público no los dejan ni siquiera subir y en San Luis Potosí, una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social fue agredida físicamente por una mujer dentro de una tienda de convivencia.

Casos como estos continúan, por lo que aseguraron que es momento de unidad, apoyo, respeto, solidaridad y agradecimiento con el grupo de profesionales que están atendiendo a los enfermos de COVID-19.

AM,MX/fm

