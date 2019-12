Conoce las nuevas funciones que llegarán a WhatsApp este 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplicación de mensajería más exitosa del mundo, WhatsApp, tendrá grandes cambios para el 2020, algunos de ellos ya se dieron a conocer, pero será a partir del 1 de enero cuando se comiencen a reflejar.

Desde que Mark Zuckerberg compró la plataforma en el 2016, anunció que habría cambios en el modo de uso de la conocida app. Pareciera que lo hemos visto todo, pues WhatsApp actualiza su plataforma de forma constante; sin embargo, la aplicación brindará nuevas experiencias a sus usuarios el próximo año.

Notas de voz sin entrar al mensaje.

Ahora será más práctico escuchar mensajes de voz y no tendrás que entrar a la aplicación, podrás reproducirlo desde la pantalla donde aparece la notificación.

Autenticación biométrica

La Autenticación biométrica es un método que se emplea para verificar la identidad de un usuario, a partir de una característica morfológica única e irrepetible. Por ejemplo: la voz, la huella dactilar, entre otras. WhatsApp utilizará esta función para cuentas que están en estado de inactividad, y el usuario desea reactivarlas.

Mensaje que se autodestruye.

El remitente o emisor del mensaje tendrá la posibilidad de configurar en cuánto tiempo desea que el mensaje desaparezca. Ya sea en un par de horas, días, semanas o años.

Búsqueda de texto e imagen

Gracias a esta herramienta, los usuarios podrán buscar imágenes y mensajes particulares en las mismas conversaciones dentro de de la aplicación. Esto gracias a la integración del sistema de Google Imágenes.

Modo oscuro

Esta es una de las funciones más voceadas y esperadas por los usuarios. Algunos han conseguido desbloquearla con antelación; sin embargo, su lanzamiento oficial sería el próximo año.

Filtros de fotografías

Los famosos boomerangs o videos en loop llegarán a la plataforma de mensajería instantánea, además de varios filtros que le podrán aplicar a las fotografías que los usuarios quieran compartir en sus chats.

Navegador de internet dentro de la app

De la misma manera en la que funciona Facebook y Telegram, WhatsApp permitirá abrir los enlaces enviados en los chats dentro de la misma aplicación sin necesidad de que se abra una aplicación de navegador externa, así los usuarios no abandonarán los chats.

AMX/KMJ

