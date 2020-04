Creyeron que un anciano tenía coronavirus e intentaron lincharlo en Tulum

QUINTANA ROO.- Salvador Varilla Hernández, titular de la Dirección de Salud de Tulum, confirmó que en el municipio casi linchan a una persona de la tercera edad por creer que tenía coronavirus.

El anciano, identificado como Luis N del poblado de Chemuyil, sufrió una descompensación de glucosa debido a la diabetes que padece, pero sus vecinos creyeron que estaba contagiado del virus Covid-19.

Los hechos ocasionaron que los pobladores de la comunidad intentaran lincharlo por lo que una ambulancia de los Servicios Estatales de Salud acudió hasta el domicilio del señor para trasladarlo a Playa del Carmen, donde se le atenderá la diabetes.

Por su parte, el titular de la dependencia informó que el señor respondió el cuestionario QR de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica, resultando negativo portador del virus.

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Quintana Roo en Tulum hay un registro de siete casos positivos de coronavirus y dos defunciones.

AM.MX/vgs

