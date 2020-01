¿Danna Paola deja ‘La Academia’ por conflicto viral?

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras el conflicto que se suscitó en el concierto de La Academia entre la jueza Danna Paola y el concursante Gibrán, comenzaron los rumores acerca de que la actriz dejaría el programa y a TV Azteca; sin embargo, parece que solo son rumores, son rumores.

Y es que el mismísimo productor de La Academia, Alberto Ciurana, publicó un mensaje en sus redes sociales, para que ya dejen de rumorear y de poner en duda la presencia de Danna en la mesa del jurado de La Academia el próximo fin de semana.

“Para los que preguntan: el domingo en La Academia estarán todos nuestros jueces Arturo López Gavito, Alexander Acha, Danna Paola y Horacio Villalobos”, aseguró.

Para los que preguntan: el Domingo en @@lacademiaazteca estarán todos nuestros jueces @algavito @ALEXANDERACHA @dannapaola @Horacitu – No hay ningún cambio. No se dejen desinformar por voces y plumas mal intencionadas. Nos vemos el Domingo a las 8 de la noche @AztecaUno — Alberto Ciurana (@AlbertoCiurana) January 9, 2020

¿Qué pasó entre Danna Paola y el ex alumno de La Academia, Gibrán?

Si las últimas semanas las pasaste en una isla desierta sin internet te contamos que lo que sucedió fue que Danna Paola causó polémica en redes sociales, luego de que ‘pusiera en su lugar’ a Gibrán, ex alumno de La Academia, luego de que éste la llamara “cule…” por los comentarios que la actriz le daba luego de sus presentaciones. El video en el que Gibrán insultaba a Danna Paola se viralizó en redes.

“Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer”, comentó Danna.

la respuesta de la actriz no solo se viralizó sino que causó controversia en redes y también generó memes y stickers de WhatsApp que seguro ya te llegaron.

#OMG @dannapaola enfureció con #Francely y #Gibran de #LaAcademia que dijeron que era culera Y obvio #DannaPaola no se quedó callada… checa el video! pic.twitter.com/EPlrUxAMwp — Entre Famosos Mx (@entrefamososmx) January 6, 2020

Acá te dejamos el video completo de lo que sucedió el domingo pasado en La Academia.

