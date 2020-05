Danna Paola quiere que bailes de tu cuarto a la sala con su nueva canción inspirada en la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO.- El encierro por la pandemia de coronavirus ha puesto creativos a algunos famosos como la cantante Danna Paola que acaba de sorprender a sus seguidores con el estreno de su nueva canción inspirada en la cuarentena.

La protagonista de Élite ha sido una de las famosas más activas en redes sociales y con la finalidad de entretener a sus fans que permanecen en casa, estrenó el tema “Contigo” que ya cuenta con más de 400,000 visualizaciones en Youtube.

En el divertido clip se puede ver un celular con el que Danna Paola le envía mensajes de texto, mensajes de voz, fotografías, videos, stickers y memes a una persona misteriosa con quien ella desearía pasar la cuarentena por coronavirus.

“Yo me quedo encerradita si es contigo contigo, contigo; yo me quedo en cuarentena si es contigo”, dice el tema de la cantante.

Horas antes del estreno oficial, Danna Paola comunicó a sus fans la noticia a través de Tik Tok en una transmisión en vivo, y después en Instagram recalcando que la canción está hecha con amor y que espera que bailen desde la sala de sus casas.

Acá te dejamos el video:

