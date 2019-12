Denuncian a ciclista que robó y agredió a joven en la Narvarte

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre (AlMomentoMX).— Una joven fue asaltada por un ciclista presuntamente en calles de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Ella intentó defenderse; sin embargo, el sujeto la golpea y la deja tirada en el suelo.

A través de redes sociales. se difundió un video en el que se observa el momento en que una joven camina en la privada Juan De Oca, cerca del Mercado de Nativitas, cuando el ciclista se acerca por la espalda. De inmediato, el sujeto arremete en contra de la mujer, a quien agrede físicamente e intenta despojarla de sus pertenencias.

Ella se resiste y forcejea contra el hombre —quien viste una playera blanca con franja negras y pantalón de mezclilla; además, usaba un cubrebocas para evitar ser identificado—, pero termina en el suelo, mientras que el agresor aparentemente guarda algo en las bolsas de su pantalón.

Esto sucedió hoy a las 10:54am en la Priv. Juan de Oca frente al número 24 y 21 #Narvarte a un costado del Mercado de Nativitas. Se requiere más patrullaje ⁦@AccionesBJ⁩ ⁦@STaboadaMx⁩ ⁦@SSP_CDMX⁩ #asalto #Narvarte pic.twitter.com/ropNQjLIuR — Iván Felipe (@ifflux) December 21, 2019

De acuerdo con el testimonio del usuario, los hechos sucedieron la mañana —10:54 horas— del 21 de diciembre. Tras la difusión del video, los usuarios de redes sociales exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum y al alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, mayor vigilancia en la zona y la detención del ciclista.

Además de la indignación de los usuarios, la difusión sirvió para que el gobierno capitalino tomara cartas en el asunto. Según la Unidad de Contacto del Secretariado, se reforzará el patrullaje en la zona y habrá presencia policial con el apoyo de la unidad MX126-B4.

Hasta el momento, las autoridades no han dado información sobre la identidad del sujeto o la presunta incidencia de asaltos en la colonia Narvarte. Sin embargo, al igual que la Unidad de Contacto, el equipo de Proximidad de la alcaldía Benito Juárez se comprometió a vigilar la zona —otra vez, con patrullaje.

AM.MX/dsc

The post Denuncian a ciclista que robó y agredió a joven en la Narvarte appeared first on Almomento.Mx.