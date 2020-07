DESDELABARRERA: Ser optimistas, no hay opción

Aletia Molina

Este virus rompió la inercia de la vida de todos, acabó de golpe con lo que alguna vez llamamos “normal”. El virus nos cayó como un meteoro que está acabando con vidas, empleos, empresas… y certezas. Está acabando con planes, proyectos, sueños.

Estamos rodeados de enfermedad, dolor, frustración, angustia y ansiedad. No estamos viviendo en un tiempo que sea precisamente reconfortante, ni divertido o alentador.

Pero, ojo, es fácil y comprensible dejarse caer y por ello, tenemos la responsabilidad de revertir esta caída en picada y aprovechar las enseñanzas con la que nos impacta esta pandemia.

Lo de hoy es adoptar una visión y actitud pragmática. Asumir el optimismo como fuerza e inspiración.

Lo necesitamos para levantarnos como individuos y como sociedad, lo necesita hasta nuestra economía.

Este virus no se va a ir pronto, ni solo y tenemos que aprender a vivir con eso.

Nuestro país tiene hoy muchos héroes en las enfermeras, los médicos y el personal de salud, pero también tiene un héroe en cada uno de nosotros, cuando portas tu cubrebocas y o careta correctamente, cuando lavas tus manos y usas gel antibacterial, cuando sanitizas tu calzado y ropa, estás haciendo algo por ti, pero también para los que te rodean. No hay excusa, cuidarnos es responsabilidad de todos.

Ante todo esto, sólo nos queda tener una actitud optimista para funcionar como fuerza constructiva, otra vez: de nuestros planes, proyectos y sueños.

#AlCalce

Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, informó que México se encuentra entre los países contemplados por la Organización Mundial de la Salud para recibir oportunamente la vacuna contra el nuevo coronavirus (COVID-19)… ¡Yei, qué emoción! …ah pero: prevé que solo alcance para el 20% de la población.

“Nosotros tendríamos con un 20% de la población, tal vez nos falte cubrir esto (la cantidad de vacunas), porque sí necesitaríamos aumentarlo”, apuntó muy suspicazmente.

Pero mucho ojo: Lo alarmante, no es el 20%, de acuerdo a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, los cálculos para cumplir con los objetivos de desarrollo y producción indican que en México requerimos 10,000 millones de dólares para una compra de al menos 2,000 millones de dosis.

¿De dónde? ¿Cómo?

@AletiaMolina

