Detienen a Enrique Pérez Romero, uno de los 19 ex funcionarios de la PF acusados de supuestos desvíos millonarios

CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo, en colaboración con la Guardia Nacional, a Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien es señalado de estar involucrado en un presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos en la Policía Federal, durante la pasada administración.

⇒ Pérez Romero se desempeñaba como jefe de departamento en la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. También era el encargado del manejo de recursos en la extinta Policía Federal Preventiva.

Ésta es la primera de 19 órdenes de aprehensión que han sido ejecutadas contra ex servidores públicos de la Policía Federal, a quienes se responsabiliza de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos.

La orden judicial se cumplimentó al interior de las instalaciones de la Guardia Nacional, donde actualmente labora y será puesto a disposición de un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima de seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Se espera que comparezca en las próximas horas a puerta cerrada y vía remota.

Además de Pérez Romero, se ordenó la captura de los ex secretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, éste último ex secretario de Seguridad Pública capitalina. También se libró la orden de captura contra Carlos Hipólito Rivera Codina, quien actualmente se encuentra en activo en la Guardia Nacional.

La FGR judicializó una carpeta de investigación contra las 19 personas a partir de una denuncia que presentó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual detectó un desvío de recursos que asciende a casi 2 mil 500 millones de pesos, por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, en la administración de Enrique Peña Nieto.

