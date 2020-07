DIARIO EJECUTIVO: Caen 25% las ventas de Coca Cola

Roberto Fuentes Vivar

¿Funcionan los boicots en redes sociales?

Hasta el momento nadie (ni los investigadores más especializados) sabe si realmente funcionan los boicots de los consumidores en redes sociales en contra de un producto. Sin embargo, hay algunos datos que, por lo menos en México, llaman la atención en este sentido, como el hecho de que en junio las ventas de Coca-Cola tuvieran una caída de 25 por ciento.

Prácticamente desde finales de marzo, cuando comenzaron a difundirse públicamente citas de que muchas de las muertes por Coronavirus estaban asociadas a otros padecimientos como sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión, usuarios de las redes sociales promovieron un boicot contra los alimentos y las bebidas bautizados como “chatarra”.

Las diferencias entre el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, y los fabricantes de este tipo de alimentos, llegaron a su punto más crítico esta semana, luego de que el domingo 19 de julio, el funcionario llamó “veneno embotellado” a las bebidas azucaradas.

Algunas organizaciones, como la Alianza por la Salud Alimentaria, entraron al debate y señalaron que el consumo de bebidas azucaradas provoca cerca de 40 mil muertes y hasta argumentaron que los productos Coca- Cola concentran el 70 por ciento del consumo nacional de bebidas azucaradas embotelladas.

A su vez, la Asociación Nacional de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) condenó las declaraciones de López-Gatell y expresó su descontento ante lo que consideró “inaudito, que un funcionario público federal, con la gran responsabilidad de ser el promotor de la salud en nuestro país, estigmatice a una industria que cumple a cabalidad con todas las normas y regulaciones”.

El sábado (25 de julio) Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), presentó en la conferencia diaria vespertina un reporte sobre el aumento de fallecimientos ya no solo por Covid 19, sino por otras causas y reitero la existencia de comorbilidad como sobrepeso, diabetes o hipertensión, causadas por la mala alimentación de los mexicanos.

En ese entorno y hasta en el de los boicots en redes sociales contra las bebidas azucaradas y los alimentos que muchos consideran chatarra, vale la pena conocer algunos datos que cómo se ha comportado el mercado de este tipo de productos.

Más leches y menos refrescos

Antes de entrar en los números, confieso que soy cocacólico (consumo alrededor de un litro de Coca- Cola por semana, sobre todo en momentos en los que siento que mi cuerpo necesita carbohidratos o energizantes), y creo que la energía de las bebidas azucaradas puede hacer mucho bien, por ejemplo, a los trabajadores de la industria de la construcción que en su labor descargan todas las energías ingeridas (¿ha visto usted albañiles obesos?).

Pero estoy en contra de consumirlas en exceso y, sobre todo, en actitudes de sedentarismo, acompañadas de la impulsiva ingestión de alimentos ricos en grasas, como algunas botanas, que ocasionan precisamente obesidad y sobrepeso.

Ahora sí expongo a continuación algunos datos de un informe (podría decirse que exclusivo) sobre el comportamiento de las ventas de algunas marcas y productos en el mes de junio.

-Las ventas de Coca-Cola, en ese mes, tuvieron una caída de 24.9 por ciento en valor y de 27.1 por ciento en volumen, Hay que señalar que en enero, el mismo informe mostraba un crecimiento de 17.5 y 9.9 por ciento, respectivamente.

-En contraste, las ventas de algunas bebidas relacionadas con la salud, como Electrolit, crecieron 13.9 por ciento en valor y 13.1 por ciento en volumen. Eso parecería, en principio, dar una idea de que el consumidor, sobre todo en la pandemia, busca bebidas más saludables.

-También sucede lo mismo con el mercado de jugos, pues en el caso de Jumex sus ventas crecieron 6.3 en valor y 10.5 por ciento en volumen, lo que podría confirmar lo expuesto en el párrafo anterior.

-En el caso genérico de todas las bebidas carbonatadas, como categoría específica y fuera de las marcas, tuvieron un descenso de 9.3 y 9.8 por ciento, en valor y en volumen, respectivamente.

-Paralelamente, la venta de leche blanca registró un incremento de 9.4 y 1.6 en valor y volumen, mientras que la leche en polvo aumentó 8.3 y 4.8 por ciento.

-La categoría de cacahuates (ya que las botanas son también de los alimentos que han sido señalados como causantes de padecimientos), tuvo un descenso en sus ventas de 12.9 por ciento en valor y de 19.1 por ciento en volumen.

-Curiosamente, en Bimbo, una de las marcas que muchos especialistas y usuarios de redes han marcado como negativas y hasta han propuesto boicots, sus ventas crecieron 10.8 por ciento en valor y 9.1 por ciento en volumen.

Hasta aquí los datos que pueden servir para dar cuenta de cómo se han comportado algunos productos durante la pandemia. Nada más, como un dato adicional vale la pena señalar que el consumo de alimentos denominados “chatarra” representa un valor de aproximadamente 55 mil millones de dólares anuales.

FEMSA y el entorno político

La empresa regiomontana Fomento Económico Mexicano (FEMSA) principal productora de Coca-Cola, parece confirmar la caída de ventas, pues en su informe trimestral (abril-junio) reportó una disminución de 10.7 por ciento en sus ingresos consolidados

Concretamente en su división de Bebidas (Coca-Cola) reportó un retroceso en ingresos, principalmente, por un menor volumen de venta, una mezcla desfavorable, y un efecto negativo cambiario. La baja fue de 10.2 por ciento en sus ingresos, con un retroceso de 7.2 por ciento en su volumen de ventas, como consecuencia de las medidas de confinamiento y el distanciamiento social.

Curiosamente, FEMSA ha sido objeto de llamados de boicots en su contra, no sólo por Coca-Cola, sino porque algunos de sus funcionarios han tenido diferencias con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, hay que señalar que la cara visible del movimiento autodenominado Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa, el organismo que ha convocado a las caravanas de automovilistas en contra del actual gobierno) es Gilberto Lozano, quien fue funcionario de FEMSA y consejero de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Coca-Cola FEMSA, Hospital San José, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Ejecutivo Coparmex Nacional. Concretamente era directivo de FEMSA cuando Vicente Fox dejó Coca-Cola para lanzarse a la política.

El otro personaje ligado a FEMSA es Carlos Salazar Lomelín, quien actualmente es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y ha tenido encuentros y desencuentros con el presidente López Obrador. Salazar fue director General de FEMSA desde enero de 2014 hasta enero de 2018. Antes había ocupado la dirección general de Coca-Cola FEMSA desde el enero de 2000 hasta enero de 2014.

En síntesis, éste es el entorno en el cual las ventas de Coca-Cola cayeron 25 por ciento (24.9 por ciento, para ser exactos) en junio. Si realmente funcionan o no los boicots en las redes sociales, es casi imposible asegurarlo… o negarlo. Lo cierto es que casi todos los días aparecen nuevos llamados de la población a dejar de consumir bebidas azucaradas. Dice el filósofo del metro: boicó o no boicó, ese es el dilema.

Tianguis

Rosa Icela Rodríguez, quien era secretaria de gobierno de la ciudad de México fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante. En su lugar quedó José Alfonso Suárez del Real, quien era el secretario de cultura de la capital. Me dio personal gusto que muchos compañeros periodistas, incluyendo algunos no afines al gobierno actual se expresaran de Rosa Icela como una persona de probidad a toda prueba, en lo cual coincido totalmente. La conozco desde hace muchos años cuando ella reportera de La Jornada y yo jefe de Economía del mismo diario. Lamentablemente ahora se sacó “la rifa del tigre”, pues su trabajo tendrá que ver con una especie de Frankestein en el que confluyen intereses privados, públicos y de poderes fácticos: con aduanas, relaciones comerciales, mucho dinero, hartos intereses, grillas de poder, y, sobre todo, con la llegada del poder militar a la administración portuaria. Pero creo que sabrá librarla… A propósito, en su novela futurista llamada “Las Conjuras, Eduardo R. Huchim May, coloca a Rosa Icela (si no me equivoco porque de momento no encontré el libro escrito a mediados de los anos noventas) como una posible candidata a suceder a López Obrador… Para quienes no conocen mucho de la realidad de las Afores mexicanas y su fracaso como opción para jubilación, vale la pena que analicen el caso de Chile. Las afores mexicanas fueron casi-casi copiadas del modelo chileno que nació hace casi 40 años, como propuesta de los “Chicago Boys” para aligerar la carga financiera de los gobiernos. Hoy, en el país sudamericano, la situación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es insostenible y de los pensionados por ese régimen más. Al grado de que han tenido que modificar varias veces su operación en años recientes. Cualquier debate legislativo sobre la reforma al sistema de pensiones mexicanos propuesto por la IV Transformación debe analizar a fondo el caso chileno… Interesante que hace unos días Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el titular de la Conapesca, Raúl Elenes Angulo, y el director general del Inapesca, Pablo Arenas Fuentes, presentaron un informe sobre esta actividad al cierre del primer semestre del año. La pesca, dijeron, ha aportado 764 mil 737 toneladas de productos del mar y la acuacultura 40 mil 063 toneladas, que en conjunto representan ocho mil 883 millones de pesos. Explicaron que el programa Bienpesca, orientado a fomentar la actividad pesquera y acuícola de los pequeños productores, registra un avance del 92.21 por ciento, lo que significa que 178 mil 232 pescadores, trabajadores acuícolas y operadores ya obtuvieron el apoyo. Podría tratarse de buenas noticias, pero, creo yo, la pesca puede dar mucho más sobre todo en un país en el cual dos terceras partes de su patrimonio son marítimas… La Secretaría de Bienestar de María Luisa Albores González anunció que participará en la implementación del Modelo de Salud Comunitaria en el estado de Tabasco, en el que participan las secretarias de Salud, Educación y Agricultura, el Institutito Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Albores señaló que el Modelo de Salud Comunitaria es necesario no solo para enfrentar la emergencia sanitaria actual, sino para contribuir de manera permanente a resolver los problemas de salud en las comunidades, ejidos y rancherías de 17 municipios tabasqueños… En su reporte semanal, TallentiaMX, que dirige Elías Micha, señala que durante los meses de coronavirus, se han perdido cerca de un millón de empleos registrados ante el IMSS y casi dos millones de personas se sumaron o regresaron a la informalidad. Además, los intercambios comerciales con nuestros vecinos del norte han disminuido en casi 50 por ciento. Por ello indica que debe incentivarse el empleo… Este lunes, la organización México Justo realizará un seminario en red denominado “Los Organismos Constitucionales Autónomos y su Importancia en el Desarrollo de la Democracia Mexicana”, en el cual participarán Genaro Góngora Pimentel, Juan Carlos Pérez Góngora, Teresa Bracho González, Porfirio Muñoz Ledo, Sergio García Ramírez, Carlos Salazar Lomelín y Marco Antonio Zeind. Suena interesante.

