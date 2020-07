DIARIO EJECUTIVO: Confirman debacle económica mundial

Roberto Fuentes Vivar

Un colapso que ya se había pronosticado

Esta semana se comenzaron a difundir las estimaciones dela caída del Producto Interno Bruto (PIB) en varios países y, con ellas, se confirma que el mundo (ese planeta que tanto nos empeñamos en destruir en décadas recientes) se encuentra en una debacle económica que va más allá de las meras cifras y estadísticas.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que, preliminarmente, el PIB entre abril y junio cayó 17.3 por ciento frente al primer trimestre del año y 18.9 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado.

En el acumulado de los primeros seis meses del año, la contracción del PIB en el estimado oportuno es de 10.5 por ciento respecto a igual lapso de 2019. Se trata, según los especialistas y el propio presidente del INEGI, Julio Santaella, del mayor desplome desde que se mide la economía mexicana a través del Producto Interno Bruto.

En Estados Unidos el producto Interno Bruto se desplomó 32.9 por ciento y a pesar de que la cifra fue mejor que las previsiones, que apuntaban una caída de más del 35 por ciento, es la mayor debacle económica desde la Segunda Guerra Mundial. El desplome del 32.9% se compara respecto al mismo periodo de 2019, cuando la economía de Estados Unidos disfrutaba de una sólida bonanza económica. Frente al primer trimestre de 2020, la caída sería del 9.5 por ciento, cifra también sin precedentes

En Alemania, el producto interior bruto (PIB) tuvo en el segundo trimestre del año una caída del 10.1 por ciento, la más fuerte desde que se comenzó a registrar este dato en el país. La Oficina Federal de Estadística (Destatis) indicó que la caída fue más del doble de la más alta registrada durante la crisis financiera y económica del 2008 y el 2009. Con respecto al segundo trimestre del 2019 la caída del PIB fue del 11.7% por ciento el mayor descenso en la historia, o por lo menos desde que se registran los datos como se hace actualmente.

La debacle había sido previamente anunciada por muchos analistas, académicos y hasta espías, a quienes algunos llamaron “agoreros del desastre (en el más clásico estilo lopezportillista). Personalmente recuerdo algunos de esos avisos que publiqué en su momento, en esta columna. El más reciente y del que tomo ahora algunos párrafos fue en noviembre del año pasado (http://almomento.mx/tag/horca/).

El 2019, empresario estadounidense, Nick Hanauer, en un video señalaba a sus amigos empresarios: “si no hacemos algo para corregir las desigualdades económicas evidentes en nuestra sociedad, las horcas vendrán hacia nosotros, porque ninguna sociedad libre y abierta puede soportar este aumento en la desigualdad económica”.

El 20 de enero de 2009, cuando tomó posesión como presidente de Estados Unidos, Barak Obama, dijo: “nuestra economía está gravemente debilitada, como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también por el fracaso colectivo a la hora de elegir opciones difíciles y de preparar a la nación para una nueva era”. Ahí prometió que no iba a volver a suceder que unos pocos lucraran con el futuro de muchos.

Tres meses después, en marzo de 2009, en la 72 Convención Bancaria de Acapulco, Alan Greenspan, uno de los principales gurúes del neoliberalismo a través de la Reserva Federal estadounidense, dijo: “nos equivocamos pensamos que (poniendo a la economía mundial como un automóvil) el coche necesitaba solo un cambio de aceite, pero también necesita un cambio de motor y tal vez hasta un cambio de modelo”

Otros agoreros de la caída del sistema (no del electoral sino del financiero mundial), fue Jim Rickards quien en su libro “La Gran caída” y en posteriores entrevistas previó el inicio de una debacle del sistema financiero mundial (que llevará a un cambio de fondo), en febrero de 2018. Jim Rickards fue durante 35 años asesor de la CIA en los mercados.

También el ruso Daniel Estulin, quien publicó un libro llamado “La trastienda de Trump”, predecía el fin del sistema económico internacional, porque, señalaba, existen dos grupos de poder económico enfrentados entre sí para controlar al mundo.

Uno más es el premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, quien consideraba, desde hace varios años, que “persiste el riesgo de un colapso financiero global por la continuidad de la crisis desatada en 2008”. Y atribuía la próxima catástrofe a la desigualdad social global, al escaso crecimiento económico y al aumento del desempleo.

El legendario inversionista estadounidense Jim Rogers predecía en 2018 que la crisis económica mundial estallará muy pronto, porque el dólar ha subido muy alto, lo que llevará a una burbuja y a un colapso posterior, en el cual se buscarán nuevas inversiones como el rublo ruso.

Uno más de los pronosticadores del desastre es el economista estadounidense Martin Armstrong, quien predijo la crisis de 1987 y hace dos años señalaba que los Gobiernos de todo el mundo inevitablemente se enfrentarán a una crisis de insolvencia. También el economista Larry Edelson, pronosticaba el efecto dominó el colapso financiero finalmente golpeará a todo el mundo.

Bill Blain, estratega de la consultora Mint Partners, pronosticaba que esta vez los mercados de bonos serán los que desencadenen el caos. Y Jim Rogers, conocido como el gurú de los commodities, señalaba en 2019, que las cosas en los mercados se podrían poner muy complicadas en los próximos meses. Incluso hasta el banco de inversiones Goldman & Sachs, preveía que “los trastornos en los mercados emergentes podrían desencadenar una tercera ola de la crisis financiera global que empezó en 2008”,

De todos estos avisos di cuenta en su momento en esta columna. Hoy la debacle ya es un hecho. Y puede afirmarse que es mucho mayor a la que pronosticaron estos especialistas, pues el colapso no solo es financiero, sino que abarca a toda la economía. Quienes auguraban el fin de la economía y del sistema financiero global no se equivocaron. Quizá sí en la forma, pero no en el fondo, porque siempre pensaron que el desastre sería por las desigualdades sociales o el excesivo afán de lucro.

Ninguno de ellos se imaginaba que la debacle económica mundial sería producto de un microscópico virus que ha puesto en jaque a las economías de todo el planeta. Todavía faltan muchos países por reportar la caída de su producto interno bruto, lo que sucederá seguramente en agosto. Entones ya deberá comenzarse a planear, con más detalles, un nuevo modelo económico global. Dice el filósofo del metro: el patatús viene después del exceso de pus.

Medicamentos, sí pero no

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Adquisiciones para autorizar al gobierno traer medicamentos o contratar servicios de salud, sin licitación pública, con organismos intergubernamentales.

Considero positivo que se busque agilizar la adquisición de fármacos por parte del Gobierno, que se eliminen las mafias y que se busquen otras opciones para surtir las medicinas que se requieren.

Lamentablemente, este caso es uno de los pocos en que difiero de la IV Transformación. Considero que si se busca eliminar monopolios en la distribución de medicamentos no debería afectarse a toda la industria farmacéutica, sobre todo a la nacional y 100 por ciento mexicana, la cual, creo yo, debería ser apoyada en estos momentos.

El hecho de que se hayan presentado actos de posible corrupción en sexenios pasados, no es suficiente para generalizar a toda una industria que no solo genera empleos, sino que ha invertido miles de millones de dólares para poder competir contra las grandes farmacéuticas globales.

Incluso creo que, dentro de las voces escuchadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando declaró la guerra a esta industria, se encuentran algunos personajes que tienen una historia negra, precisamente como distribuidores de medicamentos. Es el caso de quien fuera el superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí.

Ya de por sí, desde antes de que entrara el actual presidente de la República, algunas empresas productoras de medicamentos se quejaban de estar en desventaja frente a las empresas transnacionales, aún en suelo mexicano.

Esta desventaja se agravará con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá y seguramente se convertirá en crisis con la nueva Ley de Adquisiciones.

No puede negarse que hay en el mercado farmacéutico mexicano, algunas empresas que intentan lucrar con las necesidades de la población. Un ejemplo es el desabasto y la forma en que aumentan los precios de medicamentos en las farmacias privadas.

Pero no todas son así, hay muchas que tienen un largo historial de servicio social. Ojalá el Poder Ejecutivo, ahora que tiene todos los elementos en la mano para poder adquirir medicamentos en el extranjero, piense también en hay empresas 100 por ciento mexicanas que necesitan apoyo, no para lucrar, sino para sobrevivir.

Tianguis

Muy interesante el estudio de Konfío titulado “El impacto del Covid-19 en el sector Manufactura”, en el cual se indica que el 68 por ciento de los negocios pequeños y medianos del sector registraron pérdidas. La investigación de esta financiera especializada en créditos a pymes, indica que el segmento de vestimenta y textiles ha sido el más afectado con una caída de ingresos promedio de 36 por ciento. Les siguen las pymes de Metal, plástico, madera y papel (-32 por ciento), Alimentos, bebidas y tabaco (-32 por ciento) y Maquinaria y construcción (-27.5 por ciento). Indica que sólo el 32 por ciento de los negocios pymes industriales incrementaron sus ganancias durante el pasado periodo de marzo a mayo. Se trata de empresas de alimentos y maquinaria del Bajío y Occidente que casi no disminuyeron sus ingresos durante esos meses. Filiberto Castro, de Konfío explicó: “en un escenario con caída de ingresos del 50 a 15 por ciento con una duración de dos a tres meses, la opción es blindar la liquidez con un crédito empresarial”… La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), que encabeza Víctor Manuel Legaspi y Uber Eats, que dirige José García Pimentel, anunciaron un acuerdo para reducir comisiones en múltiples escenarios, como a 0 por ciento en compras de alimentos que realicen nuevos usuarios de la aplicación, o 15 por ciento en órdenes “Para Llevar”. También incluyen descuentos de 30 por ciento para los restaurantes registrados en Régimen de Incorporación Fiscal, o hasta 50 por ciento menos de comisión para los negocios que cuenten con su propio equipo de repartidores, entre otras…. El reporte del segundo trimestre de 2020 del sector industrial, realizado por el departamento de investigación de mercados de Newmark Knight Frank (NKF), de Giovanni D´Agostino, indica que la absorción neta en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) ha disminuido de manera constante; aunque la actividad ha permanecido estable con tres operaciones destacadas en el corredor Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán (CTT) y Tlalnepantla… En la presentación de la estrategia para una alimentación saludable, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, dijo una frase que me gustó: “la salud no viene en lata, en caja, envasada ni empaquetada”. Dijo que para lograr la salud y el bienestar de los mexicanos se busca el equilibrio entre la persona, la alimentación y su territorio. Además, se deben formar y fomentar hábitos saludables, cuidar que la alimentación sea acorde a cada etapa de la vida y a las actividades que se realiza. Al participar en la conferencia sobre los Programas Integrales, junto al coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, la titular de Bienestar llamó a recuperar los cultivos tradicionales y a consumir los productos de temporada que se dan en cada región, pues son más saludables…. Santander presentó su informe al segundo trimestre, en el cual reporta que su cartera de crédito creció 7.3 por ciento y llegó a 751 mil 219 millones de pesos. Hubo un crecimiento de Entidades Gubernamentales y Entidades Financieras de 18.5 por ciento, y de 14.1 por ciento en la cartera de empresas; por lo que hace al crédito a individuos, destaca el incremento de 9.0 por ciento en hipotecas, todos respecto al 2T19. El presidente ejecutivo de Banco Santander México, Héctor Grisi Checa, dijo que el crédito nómina, creció 2.5 por ciento con respecto al año previo, por encima del crecimiento del mercado… Por su parte, Grupo Financiero Inbursa reportó una utilidad neta de seis mil 114 millones de pesos, con lo que superó la de hace un año que fue de cinco mil 883 millones. Este incremento se debió al buen rendimiento operativo, mayores reservas de riesgo de crédito y pérdidas relacionadas con el mercado. Sin embargo, su cartera total de préstamos se redujo de 253 mil a 239 mil millones de pesos en un año… Hablando del sector financiero, Rodolfo Campuzano Meza fue designado director General la Operadora de Sociedades de Inversión, de Invex, dejando la dirección de Estrategia y Gestión de Portafolios que ocupó durante nueve años. Se informó también que Ricardo Aguilar economista en jefe y Montserrat Antón, subdirectora de Análisis Bursátil, junto con Javier González y la agencia Cyertho, estarán disponibles para la información que requieran los medios de comunicación… El presidente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Isidro Pedraza Chávez, consideró positiva la Reforma al Sistema de Pensiones acordada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los sectores empresarial y sindical, pero lamentó que excluya a más de ocho millones de jornaleros agrícolas quienes carecen de un salario mínimo profesional; la mayoría no cuentan con seguridad social y, por tanto, no acceden a una jubilación.

