DIARIO EJECUTIVO: Yaquis: no queremos más torokoyoris

Una disculpa por 500 años de agresiones

El aire de mediodía clama justicia.

En Vícam, Sonora, es un mediodía de sombreros, pañuelos y paliacates que limpian sudores.

En el centro político de los pueblos yaquis se recuerda Lázaro Cárdenas, quien había sido el único mandatario que les hizo justicia, al reconocerles un territorio un territorio aproximado de 485 mil hectáreas. Su nieto, Lázaro Cárdenas Batel, con cubre bocas, escucha en silencio con los brazos cruzados.

En este mediodía que huele a recuerdos, el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofrece disculpas por 500 años de vejaciones a los hasta ayer abandonados yaquis.

Ahí están los representantes de todos y cada uno de los ocho pueblos: Vícam, Tórim, Bacum, Cócorit, Potam, Rahum, Huirivis, y Belem.

Ya no quieren más torokoyoris (traidores que los han despojado de su patrimonio), dicen.

En Vícam, suenan las palabras yaquis “Itom Bwia te Nokriane” (¡Defenderemos nuestras tierras!), repetidas década tras década por cinco siglos porque en aras del supuesto progreso les trataron de quitar el alma.

Este jueves, los torokoyoris no están en la reunión. Se quedaron en la carretera, tratando de impedir que el presidente de la República llegara al diálogo con los pueblos yaquis, son los torokoyoris de Frenaa, los ganaderos de Buenavista que se quejan de que los yaquis quieren quitarles tierras, los yaquis duales que pusieron tráilers para evitar el paso del mandatario.

La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, recuerda en el micrófono que durante siglos los yaquis trataron de ser silenciados por los gobiernos anteriores, cuando es interrumpida para rendir tributo a las víctimas del Coronavirus.

El aire de mediodía huele a ceremonia y dos tamborileros y un bailador realizan un ritual en el que ondean una bandera azul.

Azul, como el agua que les han quitado a los yaquis para hacer megaobras, como el Acueducto Independencia para llevar el líquido a empresas como Ford, Apasco y Big Cola. El acueducto del exgobernador Guillermo Padrés Elías, negociado con Felipe Calderón, primero y con Enrique Peña Nieto, después. La megaobra que llevó a los dirigentes yaquis Tomás Rojo y Mario Luna a ser encarcelados por oponerse, en una de las más recientes ignominias cometidas contra este pueblo ancestral.

En la ceremonia pasan las escenas de México Bárbaro en las que, durante el porfiriato los yaquis eran vendidos como esclavos a las fincas henequeneras de la península de Yucatán. “El origen de los conflictos yaquis se atribuye generalmente a un plan elaborado por cierto número de políticos que tenían el propósito de apoderarse de las ricas tierras del sur de Sonora”, escribía hace más de 100 años John Kenneth Turner, cuando describía las torturas que infligía el capataza “Mayacol” a los yaquis desterrados.

Este jueves, el aire de medio huele a esperanza, piensan los gobernadores sentados y ensombrerados, cuando el presidente de México, ofrece disculpas por las barbaridades cometidas en contra de ellos y anuncia (y firma) la creación de una Comisión para hacer justicia a los pueblos yaquis.

En los micrófonos y sin tapabocas, se escuchan los compromisos. Primero, el diagnóstico y la defensa del patrimonio yaqui (¿cuánto del territorio ha sido invadido y está en manos de quien no debería estar como empresarios y agricultores?) (¿En dónde está el agua de los yaquis, hacia dónde se desvía?). Segundo, las acciones de Bienestar (agricultura, ganadería, drenaje, agua, servicios médicos, educación). Tercero, atender y conciliar las demandas de los yaquis, como la del gasoducto de la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), que se inició en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por primera vez en 500 años el aire de mediodía pronuncia y repite la palabra “disculpa” por parte del Gobierno Federal.

Se escuchan en el viento algunas demandas que han escrito los yaquis, en defensa de su territorio por el acueducto: “Nuestros derechos sobre la tierra y el agua siempre han sido cuestionados; gobiernos van y gobiernos vienen y siempre lo mismo; los gobiernos cegados por la ambición y el desprecio a nuestra forma de organización y concepción de la vida han mantenido dividida a una buena parte de nuestros representantes, mas no han podido dividir ni al pueblo ni a las tropas que siguen unidas en la defensa del territorio y el agua. Por más de 70 años los gobiernos en turno han vendido buena parte de nuestras aguas a empresas mineras, y a productores agrícolas del Valle del Yaqui y Mayo, obteniendo jugosas ganancias de las cuales la Tribu Yaqui no ha sido beneficiada de ninguna forma”.

Por culpa de los torokoyoris, dicen las consignas de los yaquis, “antes de la instalación de presas sobre el cauce del Río Yaqui, se sembraba una superficie aproximada de 70 mil hectáreas solamente, con las venidas de las crecientes del río; después que se instaló la presa solo nos dejaron para siembra 24 mil hectáreas con dos cultivos al año, pero con la instalación de las otras dos presas solo se siembra un cultivo al año y la superficie agrícola se ha reducido a 18 mil hectáreas y el río se ha secado totalmente. Según Conagua le entrega a la tribu 250 millones de metros cúbicos al año lo cual no creemos, porque solo se riegan 18 mil hectáreas; pero suponiendo que sea cierto, entonces ¿Dónde queda el resto del agua que nos corresponde? Según cálculos y estudios que se han realizado solo de La Angostura se captan 800 millones de metros cúbicos de agua, sumando las captaciones en la presa del Novillo y del Oviachic deberíamos tener abiertas al cultivo mínimamente 80 mil hectáreas con los volúmenes de agua que nos corresponde”.

Y de ese despojo culpan a los traidores: “los torokoyoris, históricamente han sido los que han traicionado y servido incondicionalmente a las órdenes del gobierno; por esta razón se les repudia y lamentablemente esta persona arrastra consigo a sus familiares más cercanos, quedan marcados y señalados por las acciones de sus padres o familiares. En la comunidad son ampliamente conocidos y señalados pero su ambición personal los ciega y justifican su actuar argumentando que no se puede luchar contra el gobierno, porque es poderoso y primero está la seguridad de su familia. En recompensa a su traición, el gobierno les dio el título de auténticos consagrados”.

Esos textos no se mencionan en la ceremonia, pero sí se sintetizan en las palabras yaquis. Un López Obrador, de guayabera, que se limpia el sudor con un pañuelo les responde a las demandas. “Por la historia, por la justicia”, dice.

El aire de mediodía recuerda el hedor a podredumbre: la historia reciente en la cual, durante el sexenio pasado la Procuraduría General de la República desconoció (oficialmente y en colusión con el Instituto Nacional de Antropología e Historia) la existencia de la tribu yaqui.

Hoy, el aire de mediodía ofrece disculpas que huelen a justicia y el presidente encarga la coordinación de la Comisión recién creada a Adelfo Regino.

Hay un viento de mediodía que grita ¡no queremos más torokoyoris! y muchos piensan en cómo los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto intentaron despojarlos de sus recursos con el acueducto o del gasoducto.

Die el filósofo del metro: Traición y Torokoyori comienzan con la misma letra, la T de Trampa.

Queja contra Santander

Los bancos no están siendo del todo justos. Al respecto, un lector de quien obvio el nombre me envió el siguiente caso que reproduzco de manera íntegra:

“El pasado 23 de marzo realicé una importante aportación a capital para disminuir la mensualidad debido al temor de la crisis económica que se derivaría del nuevo coronavirus. Mi mensualidad se ajustó de aproximadamente $13,100.00 pesos a $7,100.00 pesos, monto que sí se respetó en el mes de mayo. Pero a partir del mes de junio, se reflejaron de nueva cuenta mensualidades de $13,000.00. Cuando levanté mi aclaración, reportaron que este error había ocurrido por “Intermitencia”.

“Por instrucciones del ejecutivo, inicié dos aclaraciones, uno para que ajustaran debidamente mi mensualidad a $7,1000 pesos y la otra para que me devolvieran el dinero que deposité de más pues pensé que se había tratado de un error mío cuando mi cuenta apareció en “ceros”. A finales del mes de junio, la gente Scotiabank me llamaba en todo momento, desde las 7:00 AM y hasta las 22:00 hrs. diariamente y cada cinco minutos, para reclamarme un supuesto pago vencido. Este problema lo solucionaron a finales de junio. Sin embargo, para resolver la mensualidad indebida de $13,100.00 pesos de julio, el 3 de julio se comunicó conmigo el supervisor Fernando Valencia para indicarme que solo depositara el monto de $7,100.00 para completar la mensualidad y en el transcurso del mes esto se arreglaría en automático. Por ello, deposité $8,000.00 pesos para darle fin a este angustiante problema que yo ni siquiera provoqué. Mi corte es cada día 17, por lo que esperé para que se aplicara la promesa del supervisor Fernando Valencia, lo cual no ocurrió y a partir del día 18 de julio, comenzaron de nueva cuenta los ejecutivos de cobranza a acosarme para que realzara el pago pendiente.

“Hablé con Fernando Valencia el 3 de agosto y me dijo que ya había confirmado al área de cobranza de Scotiabank para que ya no me llamen en un lapso de 10 días y también comentó que este problema ya se había escalado a nivel dirección para que se resuelva. Cabe señalar que el acoso cada cinco minutos y a horas no adecuadas continúa por parte de Scotiabank por este error que no cometí. Reporté esta situación en redes sociales, los cuales respondieron que mi caso se ha revisado ya.

“El supervisor Fernando Valencia ya no contesta mis llamados y se escuda en todo momento para no atenderme. Debo aclarar que cada llamada que entra a casa o a mi celular es importante debido a que estoy pendiente de la salud de mi hija mayor porque padeció Covid-19. También levanté una denuncia en Condusef la cual solo me dan rodeos y tardarán 10 días más.

“Mi próximo paso será seguramente cambiar mi crédito hipotecario a otra institución financiera para que termine el terrible acoso al que soy sometido. A la fecha, mi cuenta tiene un saldo negativo, uno de -2,975.15 pesos por concepto a PAGO A CAPITAL, otro de -$4,833.18 pesos por INTERESES Y -$434.39 de SEGURO DE DAÑOS. Cabe señalar que en el estado de cuenta de julio, donde se mencionaba el adeudo de $13,100.00, aparecía que por cumplimiento de pago, podría en marzo de 2021 cubrir solamente $75.00 pesos, lo cual, ahora, después del corte de julio de 2020, ya no aparece por la aparente mora en la que incurrí sin que yo tuviese la culpa de ello. Espero que este correo sirva para alertar a los clientes que buscan un crédito hipotecario y que su opción no sea Scotiabank”.

Tianguis

El INEGI dio a conocer este jueves que El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior registró una disminución real de 1.7 por ciento en mayo frente al mes inmediato anterior. Por componentes, el consumo en Bienes de origen importado se redujo 6.7 por ciento y en Bienes y Servicios de origen nacional descendió 1.4 por ciento. En su comparación anual, el indicador mostró una variación de 23.5 por ciento. A su interior, los gastos en Bienes de origen importado retrocedieron 33.8 por ciento y en Bienes y Servicios nacionales 22.4 por ciento. Los gastos en Servicios cayeron 23.4 por ciento y en Bienes 21.5 por ciento, con relación a los de mayo de 2019…. A su vez, a Inversión Fija Bruta, registró una disminución en términos reales de 4.5 por ciento también durante mayo, con respecto a abril. En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta se redujo 38.4 por ciento en términos reales. A su interior, los gastos en Maquinaria y equipo total descendieron 43.8 por ciento y en Construcción 33.1 por ciento con relación a mayo de 2019. Estos dos elementos dan una idea de cómo está afectando el Coronavirus a la inversión y al consumo… La diputada federal del Partido del Trabajo señaló que urge frenar el tráfico de piezas arqueológicas, por lo que es necesario tener un interés marcado por terminar con el negocio que se encarga de traficar bienes nacionales. En este sentido agregó que urge la creación de leyes que impulsen mayor flexibilidad para la preservación y difusión de la riqueza del patrimonio cultural. “Por mucho tiempo hemos visto piezas arqueológicas mexicanas que se exhiben en el extranjero pero que su procedencia en los museos de estos países es ilegal; ante ello, es necesario realizar las investigaciones pertinentes a fin de detener las redes que se dedican al saqueo histórico”, señaló. La apoyo en su campaña… La empresa de Tecnologías de la Información Cisco anunció el lanzamiento del Hub Digital by Cisco Designed, una serie de podcasts que tocan temas como innovación, tecnología, y transformación digital, mostrando cómo pueden las pequeñas y medianas empresas incorporar estos elementos en sus negocios. La iniciativa busca compartir con pymes datos relevantes, recomendaciones, tips y experiencias -tanto de otros empresarios como de expertos de Cisco- para que puedan mantener la continuidad operativa y obtener resultados positivos en la actual coyuntura de negocios. “Los beneficios de la tecnología no están reservados sólo para las grandes corporaciones. Por el contrario, son cada vez más las empresas pequeñas y medianas que han experimentado el impacto positivo de implementar soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades y presupuestos, comentó Carlos Torales, líder del segmento Pymes de Cisco en Latinoamérica… GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, recibió, a través de su Centro Operativo Santa Fe, el Distintivo Organización Responsable Saludable, ORS, otorgado por el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar (CESSyB), por el desarrollo de sus diferentes iniciativas en bienestar integral. El galardón se otorga en ocho niveles que representan diferentes etapas en el desarrollo de un programa de promoción de la salud y entornos organizacionales favorables al Bienestar Integral en el centro de trabajo…. International Community Foundation (ICF) y Fundación Caaarem (Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana), unieron esfuerzos para realizar la importación y canalización de insumos médicos con valor de más de cinco millones de pesos. El objetivo es prevenir los contagios de COVID-19 en comunidades agrícolas del país… Interesante como ahora todos los sectores se están enfocando en la salud. Sobre este particular, Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente de McDonald ‘s en el mundo, lanzó una campaña liderada por la nutrióloga Maricarmen Osés, en la cual se indica que “en momentos como el que estamos viviendo, es crucial llevar una vida saludable, implementando hábitos que nos permitan fortalecer nuestro organismo y que contribuyan a la salud física y mental”. La experta sugiere, además de la activación física, nutrientes básicos en la dieta diaria, como las vitaminas C, D, A, E, la fibra, los ácidos grasos poliinsaturados, antioxidantes y minerales, como el Selenio y Zinc, para activar y nutrir al sistema inmune y aumentar la capacidad de defensa corporal…. Interesante que varios estados firmaron un “Pacto Centro Occidente por el Turismo”, para promocionar los destinos turísticos, una vez que la situación sanitaria derivada de COVID-19 lo permita y las autoridades correspondientes den luz verde al reinicio de estas actividades. Lo firmaron los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, y Zacatecas.

