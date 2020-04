Diputadas piden que las medidas con perspectiva de género durante la contingencia por el COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva se reunió de manera virtual con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, con el objetivo de conocer las acciones implementadas desde el gobierno federal para combatir la violencia contra las mujeres durante la contingencia por la pandemia del COVID-19.

El grupo, integrado por diputadas de todos los grupos parlamentarios, por las presidentas de las comisiones de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga; de Justicia, Pilar Ortega Martínez; de la Niñez y Adolescencia, Rosalba Valencia Cruz; de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo; de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz, y por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas Hernández, manifestó la necesidad de que las medidas tomadas por el Gobierno de la República durante la contingencia por el COVID19 se diseñen e implementen con perspectiva de género. También urgieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos para la Red Nacional de Refugios.

El grupo plural también lo integran las diputadas de Morena, Lorena Villavicencio Ayala y Merary Villegas Sánchez; del PAN, Verónica Sobrado Rodríguez; Lourdes Erika Sánchez Martínez, del PRI; Clementina Marta Dekker Gómez, del PT; Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano; Olga Patricia Sosa Ruiz, de Encuentro Social; Nayeli Arlen Fernández Cruz, del PVEM y Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD.

No bajar la guardia en la lucha contra la violencia hacia las mujeres: Laura Rojas

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, subrayó que no se debe bajar la guardia en la lucha contra las violencias que sufren las mujeres y las niñas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia e insistió en la necesidad de librar los recursos para la Red Nacional de Refugios, por lo que buscará dialogar con el titular de la SHCP para saber cuándo serán entregados.

Superar contingencia con enfoque de género: Inmujeres

La titular del Inmujeres, Nadine Gasman, subrayó que la convicción del gobierno federal es salir adelante de la contingencia global por medio del esfuerzo de la sociedad. El llamado, dijo, es a trabajar todas y todos para superar esta crisis y poner énfasis en la igualdad de género.

Sobre los recursos para la Red Nacional de Refugios, aseguró que la SHCP ha dado señales de que en los próximos días quedarán liberados. “Estamos hablando con la SHCP y también con la de Salud, para saber cómo atender de manera integral la contingencia”.

Resaltó que se logró que los servicios de cuidado como guarderías y servicios de atención contra la violencia que padecen las mujeres y los refugios sean considerados como esenciales, lo que es importante porque hay una conciencia clara de lo que sucede, ya que “así como hay una pandemia de coronavirus, también hay una pandemia de violencia contra las mujeres y los servicios para atender ese fenómeno tienen que estar disponibles”.

El gobierno de la República apoyará a los grupos más vulnerables como mujeres indígenas y en el sector informal. Los programas prioritarios de este gobierno atienden a 11. 5 millones de mujeres y esos se mantienen. “Aunque sabemos que no es suficiente y hay que hacer más para las mujeres que no tienen acceso a esos programas”.

Nadine Gasman consideró que por el impacto actual de la pandemia se requerirán acciones para la población y hay mayor preocupación por las mujeres de sectores vulnerables como las indígenas, las de comunidades rurales y otros grupos marginales. “Desde el Inmujeres se trabaja con otras instancias federales y estatales para incorporar la perspectiva de género ante los efectos adversos que la pandemia causará en economía y salud”.

Resaltó que 45 por ciento de los médicos y enfermeras del país son mujeres, pero al mismo tiempo, es la población más afectada, porque hay muchas haciendo trabajo no remunerado por temas de cuidado. “En ese rubro las mujeres trabajan tres veces más que los hombres y es grave porque eso no ha cambiado de manera sustantiva. De 1997 a 2012 sólo aumentó 7 minutos la participación del género masculino; es necesario redistribuir esa carga que hoy tienen principalmente las mujeres. Ojalá se pueda llegar a una propuesta legislativa unificada”.

Agregó que se trabaja para agilizar las denuncias por razón de violencia de género en la línea 911, aunque indicó que lo importante es atender las necesidades de las mujeres.

Sobre las trabajadoras del hogar, dijo que se han hecho llamados para mantener sus salarios, porque son dos millones de mujeres. “En la medida de lo posible hay que continuar con su pago; hay apelo a la solidaridad. Respecto a las mujeres migrantes y en reclusión, comentó que se trabaja en medidas preventivas y de atención.

Posterior a los movimientos del 8 y 9 de marzo, en donde las mujeres demostramos el aporte que hacemos en distintos ámbitos entró la crisis por el COVID-19. “Es importante retomar la demanda del movimiento de mujeres para decir que debemos tomar en serio los cuidados y como la sociedad ha invisibilizado”.

La violencia contra las mujeres ya era emergencia: Juárez Piña

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló que “ya estábamos en una emergencia nacional en torno a la violencia contra las mujeres y las niñas, por eso ahora hay que fortalecer las acciones para evitarla”. Indicó que se requieren los recursos para los refugios porque ya están aprobados por la Cámara de Diputados. Añadió que las mujeres representan al 45 por ciento de la fuerza laboral del país, por eso hay que tener la perspectiva de género en cualquier acción que se implemente durante la contingencia. Solicitó información sobre cómo se apoya a las mujeres migrantes y en reclusión.

Programas emergentes con enfoque de género: Wendy Briceño

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga (Morena), indicó que todo programa emergente debe tener perspectiva de género y sobre los refugios tenemos la información de que pronto se tendrá el recurso. Planteó la posibilidad de hacer un acuerdo con el Infonavit para que se faciliten viviendas a las jefas de familia.

Constitucionalizar el Sistema Nacional de Cuidados: Aleida Alavez

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz (Morena), precisó que el Sistema Nacional de Cuidados debe quedar plasmado en el artículo 4 de la Constitución. Asimismo, manifestó su preocupación por los apoyos que demanda la población en carencia y planteó que las y los legisladores apoyen de algún modo con su dieta. También consideró positivo agilizar las denuncias en el 911 y ver la posibilidad de habilitar mecanismos en las redes sociales.

Garantizar apoyos a las jefas de familia: Lorena Villavicencio

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) recalcó que ante la pandemia es fundamental poner en el centro de la discusión el tema del sistema de cuidados, para que la mujer ya no tenga el monopolio en esas tareas, en tal sentido es imperante garantizar el apoyo a las jefas de familia, porque son personas que siguen en los espacios públicos para buscar sustento para sus familias. Sobre el tema de la red de refugios, dijo que es importante que quede claro cuándo se van a bajar los recursos.

Apoyar a las mujeres de la economía informal: Verónica Sobrado

La diputada Verónica Sobrado Rodríguez (PAN) refirió la relevancia de tener programas que respalden a las mujeres que están en la economía informal, porque la pandemia provocará que sus ingresos se reduzcan. También hay que atender el tema del sistema de cuidados y dar difusión a todas las medidas que ayuden a esta población”.

Programas para las que no tienen sustento: Marta Dekker

La diputada Marta Dekker Gómez (PT) dijo que se tiene que impulsar algún programa emergente para ayudar a las mujeres que no tienen forma de tener el sustento diario para sus familias. Ha habido incrementos en costos de productos, por eso resulta necesario trabajar junto con presidentes municipales o el sistema DIF para respaldar a las ciudadanas en situación más vulnerable.

Liberar recursos para la Red Nacional de Refugios: Erika Sánchez

Del PRI, la diputada Erika Sánchez Martínez señaló la importancia de que se liberen los 405 millones de pesos avalados para los refugios para mujeres violentadas. Preguntó qué se está haciendo desde el ámbito estatal para atender la contingencia.

Programas para atender efectos económicos de la contingencia: Martha Tagle

La diputada Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano) dijo que la contingencia tendrá impactos económicos a mediano plazo, por lo que debe haber un programa para atender por las afectaciones a las mujeres, el cual tiene que contemplar la perspectiva de género. Añadió que hay una campaña importante de atención médica, pero debe ir enfocad a que las mujeres se atiendan, porque dejan al último su salud.

No centralizar la atención en los refugios para mujeres: Olga Sosa

La diputada Olga Sosa Ruiz, de Encuentro Social, consideró que es necesario encontrar apoyos para zonas que tienen lejanos los refugios. “Hay que apoyar de algún modo para que no todo esté centralizado, porque las cifras de violencia sí están aumentando”.

Acuerdos y seguimiento:

Finalmente, la diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, propuso las siguientes acciones a las que se acordó dar seguimiento:

Insistir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que libere, a la brevedad, los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los refugios que atienden a mujeres y niñas que sufren violencias.

Avanzar en la construcción de una reforma para establecer el Sistema Nacional de Cuidados en coordinación con el Senado de la República y con el Instituto Nacional de las Mujeres.

Generar spots de radio, televisión y en las redes sociales de la Cámara de Diputados para difundir información sobre prevención y atención de las violencias hacia mujeres y niñas, y sobre la necesidad de dividir el trabajo del hogar y los cuidados de forma equitativa entre mujeres y hombres durante el tiempo de contingencia por el COVID-19.

Generar reuniones virtuales con las Fiscalías de los estados y las diputadas de dichas entidades, con el fin de promover que las acciones de investigación y procuración de justicia en los casos de violencias contra mujeres y niñas se mantengan y aceleren durante la contingencia por el COVID-19.

Generar, en coordinación con el Inmujeres, alternativas de apoyo voluntario por parte de las y los diputados a mujeres y niñas vulnerables que serán afectadas por las medidas adoptadas debido a la pandemia del COVID-19

