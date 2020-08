CIUDAD DE MÉXICO.- El trabajo conjunto que realizan los gobiernos de México y de Estados Unidos lograron en el 2019, una disminución del 27 por ciento en el cultivo de adormidera mexicana (amapola) y de la producción de heroína.

De acuerdo con datos de la oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), el cultivo de adormidera en México disminuyó en un 27 por ciento, al pasar de 41 mil 800 hectáreas a 30 mil 400 hectáreas en 2019.

Así mismo, la producción potencial de heroína pura disminuyó en un 27 por ciento, de 106 métricas toneladas en 2018 a 78 toneladas métricas en 2019. Esta disminución del 27 por ciento en la producción potencial de heroína marca una reducción record, al cumplir un objetivo establecido por la Estrategia Nacional de Control de Drogas del gobierno estadounidense.

Al respecto, el director de ONDCP, Jim Carroll, señaló que “Después de dos años de cultivo récord de adormidera, Estados Unidos se siente alentado por el progreso que se está haciendo para detener la producción de heroína en México”.

Resaltó que en 2019, la caída del 27 por ciento en el cultivo del referido estupefaciente, se vio reflejado en la caída potencial del 7 por ciento en las muertes de heroína en los Estados Unidos, de acuerdo a datos de sobredosis provisionales recientemente publicados en ese país.

Por ello, el gobierno de los Estados Unidos reconoce los esfuerzos que realiza la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para priorizar el aumento de los medios de vida alternativos para los agricultores en zonas productoras de enervantes, a través de programas sociales como uno de los pilares de su Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

AM.MX/fm

The post Disminuye cultivo de amapola en México appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.