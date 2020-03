Disney adelanta estreno en digital de ‘Unidos’ y llegará antes de lo previsto a Disney Plus

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva película de Disney y Pixar, Unidos, adelantó su estreno en formato digital debido a la pandemia que se vive actualmente.

La más reciente cinta animada de La Casa del Ratón llegó a las salas de cine el pasado 6 de marzo. Sin embargo, debido a la propagación del COVID-19, muchas personas alrededor del mundo no han podido disfruta de esta película por lo que, a partir de ayer, se encuentra disponible su versión digital dentro de los Estados Unidos.

Además de esto, Disney anunció que el filme protagonizado por Tom Holland y Chris Pratt llegaría antes de lo previsto a su plataforma Disney Plus, pues se unirá a su catálogo el próximo 3 de abril.

Con esta estrategia, Disney buscaría recuperar parte de sus ganancias en los cines que aún permanecen abiertos pese a la amenaza por COVID-19, sumado a lo que pueda generar su estreno digital.

Esta no es la única cinta que adelantó su estreno digital pues Warner Bros. anunció que haría lo propio con la reciente película protagonizada por Harley Quinn, Aves de Presa.

Además de Unidos, Disney adelantó la llegada de Frozen 2 y Star Wars: The Rise of Skywalker a su plataforma de streaming.

