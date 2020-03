Ecolab anuncia fusión con Apergy en sector petrolero y energético

Ahora, nuestra división de upstream de Nalco Champion es conocida como ChampionX y nuestra división de downstream de Nalco Champion se ha convertido en Nalco Water.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 marzo de 2020. Durante más de noventa años, Nalco Champion ha creado su reputación de ofrecer productos y servicios sin igual para operaciones con petróleo y gas en todo el mundo. A lo largo de nuestra historia, hemos sido conocidos por nuestras soluciones innovadoras y las personas más expertas de la industria que las ofrecen.

Ahora, estamos dando los siguientes pasos en nuestro increíble camino de éxitos en los mercados de upstream y downstream.

Nalco Water

La división de downstream de Nalco Champion continuará ofreciendo valor a los clientes como una compañía de Ecolab con la marca Nalco Water, utilizando las sinergias en los modelos de servicio, la tecnología y la innovación. Como líder del mercado, nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio de la industria y tecnologías destacadas para satisfacer las demandas cada vez mayores de sus clientes. Ecolab mantiene su compromiso con el crecimiento y la inversión en los servicios a los mercados de refinerías y petroquímicos para estar a la altura de las demandas de energía abundante cada vez mayores del mundo.

Visite nalcowater.com para obtener más información.

ChampionX

Nuestra división de upstream continuará prestando servicios a los clientes como ChampionX, una de las mejores organizaciones en su clase totalmente centrada en brindar el servicio y la innovación que espera del líder del mercado a la industria de petróleo y gas upstream.

¿Qué significa esto para usted?

Una organización con capacidad de dar forma al mercado en términos de depósito, producción, midstream y agua

Mayor enfoque en las tendencias dinámicas de la industria y una estrategia centrada en un objetivo para satisfacer sus demandas globales cada vez mayores

Mayor capacidad e inversiones en innovaciones digitales que le ofrecen los análisis de datos y la inteligencia que necesita para mejorar sus operaciones y llevar adelante la adopción de tecnología digital en el yacimiento petrolífero

Una presencia geográfica, una cadena de suministros y un modelo de servicio líderes en el mercado con estrategias óptimas de prácticas

Liderazgo e innovaciones continuos en la industria en el campo de la gestión del agua

Un socio con la estructura y la flexibilidad para permitir las inversiones y capacidades líderes de la industria que nuestros clientes necesitan

ChampionX tiene un futuro emocionante por delante. Como lo anunciamos, ChampionX se separará de Ecolab y se fusionará para convertirse en una subsidiaria de Apergy, una compañía pública líder en el campo de equipos y tecnología para yacimientos petrolíferos. Anticipamos que este proceso terminará para fines del segundo trimestre de 2020.

Juntos, estamos creando un líder global centrado en el cliente con una cartera enfocada en la producción de productos más diversos, una escala significativa y un mayor alcance, así como alrededor de 8,000 empleados talentosos y expertos que pueden satisfacer las necesidades cambiantes de la industria.

Para obtener más información, visite www.championx.com.

