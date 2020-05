Edomex registra 267 casos de coronavirus en dos días

EDOMEX.- Entre el cierre epidemiológico de abril y la apertura de mayo, la Secretaría de Salud del Estado de México registró un aumento de 267 casos nuevos de coronavirus en la entidad.

Al corte oficial al 29 de abril el Edomex mantenía un registro de dos mil 863 casos positivos de Covid-19 y 143 defunciones.

Sin embargo, al día de hoy se reportaron 267 casos nuevos, aumentando la cifra oficial a tres mil 863 casos confirmados.

Del total de casos, 38 corresponden a altas sanitarias, 730 están en resguardo domiciliario, 766 están siendo atendidos en hospitales mexiquenses y 357 en otras entidades federativas.

Asimismo, la dependencia informó el deceso de 169 personas residentes de diversos municipios y 70 murieron fuera del estado.

Después de la Ciudad de México, el Edomex es la segunda entidad del país con el mayor número de casos confirmados de coronavirus.

Ante este panorama, el titular de la dependencia, Gabriel O´Shea Cuevas, pide a la población que atienda las medidas de prevención que establece la Jornada Nacional de Sana Distancia para mitigar el impacto de la pandemia.

