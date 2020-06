El paro del 9 de marzo fue un éxito; demostró cómo sería un país sin mujeres: Laura Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, afirmó que fue un éxito el paro de mujeres realizado este 9 de marzo, porque “pudimos demostrar lo que se quería: cómo sería un país sin mujeres, sin prácticamente la mitad de la población”.

Al participar en la toma de la fotografía del mosaico conmemorativo del Mes de las Mujeres y las Niñas, integrado por 168 trabajadoras de la Cámara de Diputados, la legisladora agradeció la participación de las mujeres en el paro de ayer y en la actividad de este día.

Reconoció la labor, esfuerzo y aportación de las trabajadoras para que este órgano parlamentario pueda funcionar. “Lo que hacemos es a favor de las mujeres y las niñas, sobre todo ahora que, por primera vez, estamos representadas prácticamente a la par que los hombres en ambas cámaras del Congreso. Es por ustedes, por nuestras hijas”.

Aseguró que seguiremos trabajando fuerte y unidas por nuestro país, y recordó que en la Cámara de Diputados, en el marco del mes de las Mujeres y las Niñas, se impulsan distintas actividades legislativas, pero también es importante realizarlas junto con las trabajadoras de este recinto.

Destacada participación de 168 trabajadoras de la Cámara

La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, resaltó que para formar el mosaico conmemorativo se convocó a 168 trabajadoras de distintas áreas de este órgano parlamentario. “Lo integraron directoras, jefas de área, personal sindicalizado y personal de intendencia”.

Comentó que el acto formó parte de las actividades del mes de las Mujeres y las Niñas.

