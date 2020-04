El sarampión es más contagioso que el COVID-19; hay 113 casos registrados

CIUDAD DE MÉXICO.- La Dirección Epidemiológica de la Secretaría de Salud de México informó que suman ya 113 casos de sarampión entre Ciudad de México, Estado de México y Campeche. En la ficha informativa del 2 de abril a las 21:30 horas, la dependencia registró 5 nuevos casos de sarampión: 3 en el Estado de México y 2 en CDMX.

De los casos confimados con sarampión, 20 personas cuentan con antecedente de vacuación, mientras que 93 no tiene antecedente. En la Ciudad de México se registra el mayor número de pacientes con sarampión residentes en la ciudad, con un número de 96 casos. Las alcaldías con mayor número de personas son Gustavo A. Madero con 49 casos y Miguel Hidalgo con 13.

De los 16 casos registrados en Estado de México son personas residentes en: Ecatepec (5); Tlanepantla (3); Toluca (2); Tecámac (2); Atizapán de Zaragoza (1); Naucalpan (1); Nezahualcóyotl (1); Chimalhuapán (1). En el estado de Campeche se registra 1 caso de sarampión en el municipio de Champoton en una niña, de 5 años, con antecedente de vacunación.

Del 4 de marzo, cuando la Secretaría de Salud reportó cuatro casos la expansión se ha hecho con velocidad, pues pasó de 4 a más de 100 en casi un mes, es decir, tuvo un aumento del 2,725%. La cifra de personas con sarampión —que es más contagiosa que el COVID-19— representa la mitad de los que se identificaron en dos décadas.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), en el periodo de 2000 a 2020 se han identificado 211 casos importados o asociados a importación, incluidos los 10 casos identificados –hasta el 13 de marzo– por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el 2020 en la Ciudad de México.

El sarampión tiene un R0 (reproductivo básico o capacidad de contagio) de 18, es decir, que un infectado puede contagiar hasta 18 personas más, mientras que el COVID-19 tiene un R0 de 2.5.

El aumento de casos no es exclusivo de México. Incluso el pasado 13 de marzo, el gobierno federal emitió un “aviso epidemiológico” por la situación. En el documento explica que desde el 1 de enero de 2019 al 24 de enero de 2020 se notificaron 20,430 casos confirmados y 19 defunciones, en 14 países del continente americano.

Brasil (18,073 casos, incluidas 15 defunciones)

Estados Unidos (1,282 casos)

Venezuela (548 casos, incluidas 3 defunciones)

Colombia (242 casos, incluida 1 defunción)

Argentina (114 casos)

Canadá (113 casos)

México (20 casos)*

Chile (12 casos)

Costa Rica (10 casos)

Uruguay (9 casos)

Perú (2 casos)

Cuba (1 caso)

*Son los 20 registrados en 2019.

El número de casos reportado en México hasta el momento es el más alto desde la última epidemia de sarampión ocurrida en 1989-1990, con 89 mil 163 casos. De acuerdo con información oficial, el último caso autóctono en el país se registró en 1995. Desde 1991, cuando se reportaron ya 5 mil 077 casos, la cifra fue disminuyendo año con año.

Salvo en 1992, 1993, 1994 y 1995 en ningún otro año se habían rebasado los 100 casos de sarampión y menos en un periodo tan corto.

El 18 de marzo pasado la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, informó que se habían tomado medidas para contener un brote de sarampión que surgió en el Reclusorio Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y se diseminó a niños ubicados alrededor del centro penitenciario.

En ese momento se habían registrado 25 casos y al paso de dos semanas la cifra se elevó hasta los 113 y se expandió al Estado de México. Actualmente también se reportó un caso en Campeche.

De los 113 casos, 67 son hombres y 46 mujeres, mientras que 54 son menores de edad, de los cuales 11 no alcanzan aún su primer año.

Un aspecto relevante, es que 82% del total de casos no tenía antecedente de vacuna contra el saranpión. Solo 20 contaban con él. No obstante si las personas no pueden demostrar con su cartilla que tienen la vacuna se le tiene que poner “sin antecedente vacunal”, por lo que no necesariamente es que no la tenga.

Al respecto, la secretaria de Salud capitalina aseguró que se reforzó la vacunación y se liberaron 168 mil vacunas para niños y adultos. Dijo que hay suficientes vacunas para la capital.

Por su parte, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también hicieron algunas recomendaciones para contener los brotes:

Mantener coberturas homogéneas de vacunación del 95% con la primera y segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y parotiditis.

Vacunar a poblaciones en riesgo, sin prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la rubéola, tales como personal de salud y turismo.

Fortalecer la vigilancia epidemiológica del sarampión para lograr la detección oportuna de todos los casos probables en los servicios de salud públicos y privados.

Garantizar un respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión para evitar el restablecimiento de la transmisión endémica.

