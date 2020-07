El segundo sencillo de VCAGE: Show is over está a punto de llegar

/COMUNICAE/

La pandemia no frena el talento de VCAGE. Show is over es un tema que invita nuevamente a la reflexión

Sin duda para todos los artistas y todas las personas involucradas en el medio artístico, estos han sido tiempos difíciles pero eso no ha sido una limitante para VCAGE quien está a punto de lanzar su segundo sencillo Show is over.

Si algo caracteriza a VCAGE es el ímpetu y las ganas que ha tenido siempre de hacer las cosas de manera diferente a los demás, todo ello se refleja en sus decisiones, su carrera, el tipo de composiciones, la manera en la que ha logrado conectar poco a poco con la gente.

Show is over será lanzada el próximo mes a través del canal de Youtube y de Vevo y promete ser un tema que también generará reflexion, pues esta canción es una analogía aplicable a muchos sentidos de la vida de todos.

Show is over habla de esos momentos en los que se tiene que aprender a soltar, a fluir de acuerdo a las situaciones, al momento, a lo que la vida pueda presentar. Muchas veces a gente, ideas, relaciones, proyectos que ya no dan para más; porque quizá el ciclo ya terminó, porque quizá no se toman las mejores decisiones, o porque no se puso atención en esos pequeños detalles que se debieron cuidar y al final no funcionaron.

“La vida es así, con subidas y bajadas, con momentos de éxitos pero también de fracasos, con alegrías, tristezas, frustaciones, miedos, etc. y al final todos nos adaptamos e intentamos cambiar de personaje de acuerdo a ciertas situaciones, o también a veces para “encajar” cuidarnos, etc nos ponemos caretas y es como si actuáramos siendo el mismo actor pero en diferentes personajes” describe VCAGE.

Todo esto se podrá ver reflejado en el video de Show is over que también se estrenará el mismo día del lanzamiento de la canción.

VCAGE es una estrella que llega a México con su música cargada de rock pop indie y que busca conectar con la emoción y el sentimiento de la gente desde un punto mucho más profundo y auténtico.

“Cuando el sentimiento es correcto, no hay lugar para el conocimiento” – VCAGE.

