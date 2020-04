CIUDAD DE MÉXICO.- Entre las buenas noticias que hemos escuchado en estos tiempos de cuarentena por la pandemia cuarentena, la reunión del elenco de la serie La niñera tiene que ser una de las mejores.

Así como lo lees, tras 21 años del final de La niñera, el elenco original se reunirá en un programa especial en el que leerán el piloto de la serie noventera, el próximo 6 de abril.

Desde luego, los actores están en casa cumpliendo con la cuarentena, por lo que se conectarán por medio de una videollamada que será transmitida en el canal de Youtube de Sony Pictures, informó Variety.

Los actores están muy emocionados con esta reunión, pues están interesados en poner su granito de arena, para entretener a sus seguidores en estos tiempos de confinamiento. Al respecto, cocreadora y protagonista de la serie, Fran Drescher comentó:

“La risa en la mejor medicina! Entonces en estos tiempos difíciles, Petah (Peter Marc Jacobson, cocreador del programa) y yo pensamos, ¿no sería genial si reuniéramos al elenco original para una lectura virtual del piloto? Esta es una reunión pandémica única en la vida para nuestros fanáticos de todo el mundo que actualmente están estresados de forma aislada y podrían aprovechar una ventaja real. Seguro que nos ha dado un impulso a todos y esperamos hacerlo por usted”.

La reunión virtual contará con la participación de Charles Shaughnessy, Daniel Davis, Lauren Lane, Nicholle Tom, Benjamín Salisbury, Madeline Zima, Renee Taylor, Alex Sternin, Ann Hampton, DeeDee Rescher, Rachel Chagall y Jonathan Penner.

La serie que sigue la historia de una joven vendedora de cosméticos que al ser despedida de la tienda donde trabaja, encuentra un empleo como niñera en la casa de un millonario que vive con sus tres hijos, se transmitió de 1993 a 1999 y contó con 6 exitosas temporadas.

Video sugerido:

AMX/TIV

The post Elenco de ‘La niñera’ tendrá un reencuentro virtual por la cuarentena appeared first on Almomento.Mx.