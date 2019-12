CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una serie de recomendaciones contra la extorsión telefónica, entendida como la acción que comete un delincuente por teléfono para engañar a la ciudadanía en busca de despojarla de sus bienes o recursos.

¿Cómo pedir un video de cámaras del C5 si fuiste víctima de un delito?

Los videos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) sólo son guardados por siete días hábiles.

De acuerdo con la dependencia, la prevención juega un papel muy importante para hacerle frente, pues es a través de ella como podrían evitarse la mayoría de las extorsiones consumadas.

Debido a que los extorsionadores emplean violencia psicológica para engañar a sus víctimas, la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) recomienda abordar el tema con familiares y poner en práctica algunas medidas de seguridad.

RECOMENDACIONES

Mantener el teléfono móvil encendido al salir de casa y contestar las llamadas provenientes de ella.

Informarle a seres queridos dónde y con quién estarás

Identificar el número telefónico del que llaman antes de contestar y no dar información personal o familiar a desconocidos

Además si haz sido víctima de extorsión telefónica, la SSPC recomienda denunciar el delito en el 088 o en el Número Único de Emergencias 911.

También se puede recibir apoyo del Centro Nacional de Atención Ciudadana a través de la cuenta de Twitter @CEAC_SSPCMexico, o bien en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) más cercana a tu domicilio.

AM.MX/fm

The post Emite SSPC recomendaciones contra la extorsión telefónica appeared first on Almomento.Mx.