Empresas queretanas recibirán Sello de Seguridad Global

QUERÉTARO.- Luego de que Querétaro obtuviera el Sello de Seguridad Global, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el gobernador Francisco Domínguez Servién afirma que el turismo será un sector estratégico para la reactivación de la economía queretana.

Este reconocimiento certifica al gobierno y a los prestadores de servicios por el cumplimiento total de los protocolos sanitarios con motivo de la pandemia por Covid-19.

Gracias al cumplimiento total de los protocolos por la pandemia; con orgullo les comparto: Querétaro ha sido reconocido con el Sello de Seguridad Global del @WTTC, que nos certifica como destino seguro para el turismo nacional e internacional. #QroOrgulloDeMx pic.twitter.com/CIkwEJmXIp — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) August 6, 2020

Además, acredita a la entidad como un destino seguro para turistas nacionales e internacionales.

De acuerdo con el WTTC, el Sello de Seguridad Global avala las prácticas sanitarias y los protocolos aplicados a los diversos subsectores del turismo en Querétaro.

Los lineamientos establecidos por el WTTC están diseñados bajo los estándares emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con el respaldo de la Organización Mundial de Turismo (OMS).

Con este sello Querétaro se une a la lista de los destinos mexicanos que han obtenido este aval internacional como Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco, Zacatecas, Yucatán, entre otos.

